-Bayram kazalarının bilançosu: 162 ölü ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - Ramazan Bayramı tatili süresince yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 162 kişi öldü, 907 kişi yaralandı. AA muhabirinin derlemelerine göre, bayram tatilinin son gününde saat 18.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen kazalarda 20 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda yaralanan 48 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Bayram tatilinin ilk gününden bu yana trafik kazalarında ölenlerin sayısı ise 162'ye yükselirken, yaralıların sayısı da 907 oldu.