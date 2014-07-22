Bayram ile yaz tatili birleşti, bilet fiyatları katlandı

Bayram tatilinin başlamasına sayılı günler kala özellikle İstanbul çıkışlı biletlerde ciddi bir fiyat artışı göze çarpıyor. Temmuz ayı başında ortalama 50-55 lira olan İstanbul-İzmir arası otobüs biletleri bayram döneminde ortalama 70-80 lira aralığına yükseldi. Benzer şekilde İstanbul-Antalya 60-65 liradan 80-90 liraya yükseldi. İstanbul-Ankara biletlerindeki değişim ise diğerlerine göre daha düşük oldu. Bilet fiyatları 40-50 liradan 50-65 lira bandına yükseldi.

Baran Mutkilioğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, aynı şekilde uçak biletlerinde de ciddi bir artış göze çarpıyor. 17 Temmuz'a kadar İstanbul'dan İzmir'e uçakla gidenler ekonomi sınıfında 80-150 lira arasında gidebilirken, bugünlerde ise aynı sınıf 180 ile 300 lira arasına çıktı. Bayrama 10 gün kala İstanbul'dan Antalya'ya 75-150 lira arasında bilet bulunurken, şimdilerde 130-330 lira arasında bilet satın alabiliyor.

'Zam yok, indirim hakkı kullanılmıyor'

Otobüs fiyatlarındaki artışı değerlendiren Türkiye Otobüsçüler Derneği (TOFED) Genel Başkanı Mehmet Erdoğan, aslında zam yapılmadığını iddia etti. Otobüs firmalarının bakanlıktan bilet fiyatlarını alırken 4 aylık tarifeyle aldığını ve bu tarifeler üzerinden yüzde 30 indirim yapma imkanı bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "100 lira satış fiyatı olan biletleri ister 70 liradan isterlerse 85 liradan satabilirler. Bayramdan önce firmalar bu indirim hakkını kullanırken şimdi kullanmıyor. dolayısıyla bu da zam anlamına gelmiyor" dedi.

'Tüketici mecburiyetini kötüye kullanıyorlar'

Tüketiciler Birliği Onursal Başkanı Avukat Bülent Deniz, insanların bayramlardaki mecburi ihtiyaçların yoğun talepleri beraberinde getirdiğini ve böylelikle firmaların fiyatları kafalarına göre belirlediklerini söyledi. Tüketici mecburiyetini kötüye kullanan işletmeler için düzenleme olması gerektiğini vurgulayan Deniz, maliyetlerinde bir artış olmamasına rağmen fiyatlara yansıyan zammın keyfi olduğunu kaydetti. Yoğun talep nedeniyle fiyat artıran işletmecilerin yaptıklarının fırsatçılık olduğunu vurgulayan Deniz, "7-8 sene önce Rekabet Kurulu'na başvurmuştuk. Firmalar fiyat konusunda aralarında anlaşmadıklarını iddia ediyorlar ama ücretleri hemen hemen aynı. Rekabetin olduğu yerde fiyatlarda benzerlikler olmaması gerekiyor" dedi.