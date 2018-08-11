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Bayram için ülkesine giden Suriyeli sayısı 15 bini aştı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı nedeniyle Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçen Suriyeli sığınmacı sayısı 15 bin 463 oldu

11 Ağustos 2018 14:11

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı nedeniyle Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan ülkelerine geçen Suriyeli sığınmacı sayısı 15 bin 463 oldu.
Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği\'nin online randevu sistemine 51 bin Suriyeli sığınmacı başvuru yaptı. Öncüpınar Sınır Kapısı\'na dün geceden itibaren gelen Suriyeliler, bu sabah, uzun kuyruk oluşturdu. Geçişlerin 11\'inci günü olan bugün itibarıyla işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyeli sayısının 15 bin 463 olduğu açıklandı. Suriyelilerin 18 Ağustos\'a kadar ülkelerine gidebileceği, 31 Aralık\'a kadar ise dönmeleri gerektiği belirtildi.

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