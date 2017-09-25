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Bayram için ülkelerine giden Suriyeliler'den 34 bin 690'ı döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine giden 53 bin 798 Suriyeli'den, 34 bin 690'ı Türkiye’ye döndü

25 Eylül 2017 15:12

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine giden 53 bin 798 Suriyeli\'den, 34 bin 690\'ı Türkiye’ye döndü.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’nin çeşitli kentlerine yerleşen Suriyelilerin, Kurban Bayramı\'nı geçirdikleri ülkelerinden dönüşleri devam ediyor. Türkiye’ye gelmek için Suriye\'nin Halep kentine bağlı Azez İlçesi\'nde bulunan Babul Selam Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler\'in, eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı\'nın Türkiye tarafına getirilen Suriyeliler, bayram ziyareti kartını teslim edip Türkiye’de yaşadıkları şehirlere gidiyor. Bayram nedeniyle ülkesine geçen 53 bin 798 Suriyeliden 34 bin 690\'ının yeniden Türkiye\'ye döndüğü belirtildi. Ülkelerine giden Suriyelilerin 15 Ekim tarihine kadar Türkiye’ye dönüşleri devam edecek.

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