Bayram için ülkelerine giden 22 bin Suriyeli dönmedi

HATAY, (DHA) - RAMAZAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan Suriye\'ye geçiş yapan 120 bin 826 Suriyeli\'den 22 bin 640\'ı geri dönmeyerek, ülkelerinde kaldı.

Bayram dolayısıyla ülkelerine giden Suriyeliler\'in Türkiye\'ye dönüşü için tanınan süre 25 Ekim Çarşamba günü sona erdi. Hatay Valiliği, dönüşlerin tamamlanmasıyla ilgili açıklama yaparak, Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan ülkelerine geçiş yapan 120 bin 826 Suriyeli\'den 22 bin 640\'ının Türkiye\'ye dönmediğini duyurdu. Türkiye\'ye giriş yapmak isteyen 597 Suriyeli\'nin ülkeye girişinin ise kayıtları olmaması nedeniyle engellendiği belirtildi. Hatay Valiliği\'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

\"Ramazan Bayramı\'ndan itibaren Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan Suriye\'deki yakınları ile bayramlaşmak üzere çıkış yapan Suriyeli misafirlerimizin ülkemize yeniden giriş işlemleri tamamlanmıştır. 1 Haziran 2017\'den 23 Haziran 2017\'ye kadar 120 bin 826 Suriyeli misafirimizin Ramazan Bayramı\'nda Suriye\'ye giriş işlemleri yapılmıştır. Bunların ülkemize kabulü 5 Temmuz 2017\'den itibaren yeniden başlatılmıştır. Bu tarihten 25 Ekim 2017\'ye kadar da 98 bin 186 Suriyeli misafirimiz ülkemize dönmüş olup 22 bin 640 Suriyeli ise dönüş yapmayarak ülkelerinde kalmıştır. Bu süreçte ülkemize giriş yapmak isteyen 597 Suriyelinin girişi, kayıtları olmadığı için engellenmiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı\'nın almış olduğu karar doğrultusunda 15 yaş ve altı 31 bin 138 Suriyeli çocuğun gerekli aşıları yapılmıştır.\"