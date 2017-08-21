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Bayram için Suriye'ye giden sığınmacıların sayısı 15 bini aştı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen sığınmacıların sayısı 15 bini aştı

21 Ağustos 2017 15:18

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye\'ye geçen sığınmacıların sayısı 15 bini aştı.
Kilis Valiliği tarafından verilen izinle Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli sığınmacıların Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndaki geçişleri devam ediyor. Asker ve polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri arasında geçişlerin 7\'nci gününde sınır kapısında işlemlerini yaptıran Suriyeliler, gruplar halinde 7 ayrı kontrol noktasından geçtikten sonra ülkelerine gidiyor. Bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 47 bin 322 Suriyeli\'den, geçiş yapanların sayısının 15 bini aştığı belirtildi.
Sınır kapısında işlemlerini yaptıran Abdullah Şerif, 6 yıl aradan sonra ilk kez ülkesine gideceği için mutlu olduğunu söyledi.

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