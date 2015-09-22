Bayram için 13 milyon bilet satıldı dönüşler pazartesi, salıya sarktı

Tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler dönüş tarihini 27 Eylül olarak belirleyince deniz, kara ve havayolu ulaşımındaki tüm biletler tükendi. Tatil için 13 milyon kişinin otobüs, uçak ve denizyoluyla seyahat edeceğini söyleyen sektör temsilcileri, “27 Eylül için dönüş bileti tükendi. Birçok kişi 28 Eylül ve 29 Eylül’e kaldı” dedi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla 7.5 milyon kişi otobüslerle, 3 milyon kişi denizyolu ile 2.5 milyon kişi ise hava yolu ile seyahate çıktı. 13 milyon biletli yolcunun yanı sıra kendi aracıyla yollara dökülenleri de hesaba katarsak 9 günlük bu tatilin dönüşünün bayağı çileli olacağını tahmin etmek yanlış olmaz. Özellikle henüz bilet bulamayanların işi bayağı zor. Tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler dönüş tarihini 27 Eylül olarak belirleyince deniz, kara ve havayolu ulaşımındaki tüm biletler tükendi. Ek seferlerin de dolduğunu belirten sektör temsilcileri, “Gidişlerde sorun yok. Ama herkes 27 Eylül’de dönmeye çalışıyor. Bu mümkün değil” diye konuştu.

Yüzlerce ek sefer

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kurban Bayramı süresince ulaşım sektörünün ek seferler düzenlediğini anlatan ulaşım sektörü yetkilileri, şu değerlendirmeyi yaptı: “Şehir dışına giden cuma günü itibariyle yollara düştü. Ancak dönüş için sadece 26 Eylül ve 27 Eylül tercih edilince tüm biletler tükendi. Havayolu şirketleri talebi karşılamak için 250 ek sefer düzenlediğini açıkladı. İDO ve otobüs şirketleri de yüzlerce ek sefer koydu. Tüm bunlar yetersiz kaldı. Binlerce kişi çareyi 28 Eylül’de dönmekte buldu. Ancak bu tarih için de biletler azaldı. Şimdi 29 Eylül dönüşleri satılmaya başlandı.”

Yol yapımına ara

Tatile kendi araçlarıyla gidenlerin sayısı da oldukça fazla. Bu da karayolu ulaşımında cumartesi ve pazar günü yoğunluk yaşanacağına işaret ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, bayram trafiğini etkilememek için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına 19-27 Eylül tarihleri arasında ara vereceğini açıkladı. Ancak Eskihisar-Topçular hattı ve gişeler başta olmak üzere bazı kilit noktalarda trafiğin durma noktasına gelebileceğine dikkat çekiliyor. E-5 karayolunun yanı sıra Trafik çilesi yaşanması beklenen bir diğer güzergah ise Edirne-İstanbul otobanı. Özellikle Mahmutbey gişelerinde normal günlerde bile kilometrelerce kuyruk oluştuğuna dikkat çeken yetkililer bayramda geçiş ücretsiz olmasına rağmen bu bölgede çözülemeyen yol sıkıntısı nedeniyle cumartesi gününden itibaren Hadımköy bölgesine kadar yoğunluk bekliyor.

9 günde 4 bin sefer yapacağız

9 günlük bayram tatili boyunca sefer sayılarını arttırdıklarını belirten İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO) yetkilileri, şu bilgileri verdi: “Kurban Bayram’ı boyunca hızlı feribot sefer sayısını 338’e, iç ve dış hat toplam deniz otobüsü sefer sayısını 512’ye, İDOBÜS sefer sayısını 200’e çıkaran İDO, araba vapur hatlarında da doldur boşalt sistemiyle yaklaşık 3 bin sefere ulaşarak toplamda 4 bin sefer yapacağız.”

Havayolu şirketleri 250 ek sefer koydu

Tatilcilerin daha çok yurtdışı ve sahil bölgelerine akın ettiğini anlatan havayolu şirketleri yetkilileri, şöyle konuştu: “250 ek sefer konuldu. En çok Antalya, Dalaman ve Bodrum’a gidiş var. Bazı havayolları ise gelen talepler doğrultusunda uçaklarını geniş gövdeli uçaklarla değiştirme kararı aldı. Ancak dönüş için 26 Eylül ve 27 Eylül tarihleri tercih edilince bilet kalmadı. Yurtdışına gidenlerin sayısı oldukça fazla.”

Dönüşe geçenler için otobüsler boş gidecek

Otobüs şirketlerine ait 10 bin belgeli aracın 9 gün boyunca yollarda olacağını anlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, şunları anlattı: “9 günde 7.5 milyon vatandaşımızı sağlıklı bir şekilde taşımayı planlıyoruz. Bayramlar otobüs şirketleri için yılın en önemli dönemi oluyor. Biz de bunun farkındayız ve hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızı belgesiz araçlarla seyahat etmemeleri konusunda uyarıyoruz. Bu dönemde tüm şoför arkadaşlarımızın da en iyi şekilde hizmet vermesi için çalışacağız.”