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Bayram harçlığı dağıtan Davutoğlu'nun parası bitti

Elini öpen çocuklara 10'ar lira harçlık veren Davutoğlu'nun bir süre sonra cebinde parası bitince korumalarından para istedi

09 Ağustos 2013 14:52

Antalya'da çocuklara bayram harçlığı dağıtırken parası biten Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun imdadına korumaları yetişti.

Taşkent- Mahmutlar yolunda bekleyen bir grup AKP'li, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve ailesini dondurma yemeye davet etti. Davutoğlu, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki pastaneye yürüyerek giderken, yol boyunca gördüğü herkesle bayramlaştı.

Davutoğlu, daha sonra kendisini karşılayan partililerle vedalaşarak Antalya'ya gitmek üzere makam aracına bineceği sırada bayramlaşmak isteyen çocuklar çevresini sardı. Elini öpen çocuklara 10'ar lira harçlık veren Davutoğlu'nun bir süre sonra cebinde parası bitince korumalarından para istedi. Korumalar 5 liralık banknotları çocuklara dağıttı.

Davutoğlu, kendisini ağırlayan partililer ve çevresindekilerle vedalaştıktan sonra beldeden ayrıldı.

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