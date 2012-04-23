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Bayram değil, gerçek hayat!

12 yaşındaki Süleyman Türkoğlu: Kardeşlerimin benim gibi çalışmayarak oyun oynaması hoşuma gidiyor

23 Nisan 2012 21:45

 

Antalya'da ilköğretim 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Süleyman Türkoğlu, okuldaki 23 Nisan kutlamasının ardından, atık arabasını alarak hurda kağıt toplamak için yollara düştü.
 
Süleyman Türkoğlu, bu sabah okulundaki 23 Nisan kutlamasına katıldıktan sonra evine gitti. Her çocuk gibi bayramı doyasıya yaşayıp, ardından lunaparkta arkadaşlarıyla eğlenmek isteyen Süleyman, bu hayalini gerçekleştiremedi. Geçim zorluğu çeken ailenin 4 çocuğundan biri olan Süleyman, babasının ağabeyi ve kendisi için hazırlattığı atık toplama arabasını alarak evden ayrıldı.
 
İki küçük kardeşinin bu günü bayram olarak kutlamasının kendisine yettiğini belirten Süleyman Türkoğlu, "Kardeşlerim oynuyor, o bana yetiyor" dedi. Topladıkları karton, kağıt atıkları satarak ailesinin geçimine katkı sağladığını anlatan Süleyman şunları söyledi:
 
"Ben bizim okulda 23 Nisan gösterisine katıldım. Sonra gelip evde yemeğimi yedim ve çalışmak için dışarı çıktım. 4 kardeşiz. Bir ağabeyim var. Ben ağabeyim ve babam çalışıyor. Bir çıkışta 20 kilo civarı karton topluyorum. Bugün kartonları eve bıraktıktan sonra tekrar işe çıkacağım. Kardeşlerimin benim gibi çalışmayarak oyun oynaması hoşuma gidiyor."

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