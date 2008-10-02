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Dünya

Bayram çocukları diskoda can verdi

Tanzanya'da Şeker Bayramı vesilesiyle bir diskoda düzenlenen partide, yaşları 5 ila 12 arasında değişen 19 çocuk havasız kalarak öldü

02 Ekim 2008 03:00

Tanzanya'da Şeker Bayramı vesilesiyle bir diskoda düzenlenen partide, yaşları 5 ila 12 arasında değişen 19 çocuk havasız kalarak öldü

Devlet Başkanlığının iletişim sorumlusu Salva Rweyemamu, Reuters ajansına verdiği bilgide, Tabora kentinde bulunan çocuk diskosunda bayramı kutlayan 11'i kız, 8'i erkek 19 çocuğun öldüğünü kaydetti.

Devlet Başkanı Jakaya Kikwete'nin çok üzgün olduğunu ifade eden Rweyemamu, 17 çocuğun da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi. Rweyemamu, eğlenceyi organize eden kişinin tutuklandığını belirtti.

Tabora kenti yetkilileri, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Olay sırasında diskoda kaç çocuk bulunduğu ve çocukların neden havasız kaldığı henüz bilinmiyor.

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