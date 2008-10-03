Bayram borsa için şanstı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı Hüseyin Erkan, Borsanın bayram dönemi sırasında kapalı olmasının büyük bir şans olduğunu belirterek, "Gün içinde kesinlikle dalgalanma sürecektir" dedi.



Borsanın düşüşle açılmasının ardından İMKB seans salonuna gelerek görevlilerden bilgi alan Erkan, salondan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Borsanın yüzde 6 civarında aşağıda bulunduğunu ancak işlem hacminin çok düşük olduğunu belirten Erkan, dünyada büyük bir belirsizlik bulunduğunu, bugün ABD'de Temsilciler Meclisinde tasarının geçmesinin beklendiğini, bu doğrultuda bütün dünyada piyasaların gerilediğini ya da belirsizlik ortamının hala sürdüğünü hatırlattı.



Hüseyin Erkan, "Bu belirsizlik ortamında tabii ki piyasalarda çok büyük dalgalanmalar olacaktır. Biz de Türkiye olarak tabii ki bundan etkileniyoruz ve etkilenmeye de devam edeceğiz. Belirsizlik ortamı ortadan kalkana kadar (ki bir süre alacaktır) yani bugün tasarı geçse bile bu belirsizlik sürecektir. Ama en azından insanlar daha rahat edebilirler. Dolayısıyla biz de bundan etkileniyoruz bugün" diye konuştu.



Özellikle açığa satışlar konusunda hassasiyet gösterdiklerine dikkati çeken Erkan, bugün yaptıkları duyuruyla bunu çok sıkı takip ettiklerini vurguladı. Erkan, bunun ötesinde ancak gelişmeleri izlemekle yetineceklerini dile getirerek, "Borsamızın bayram dönemi sırasında kapalı olması bizim için büyük bir şanstı. Dışarıdaki çok büyük dalgalanmalardan en azından etkilenmedik" dedi.



Çok düşük hacimler var



Bir gazetecinin, "Her zaman seans salonuna iner misiniz?" sorusuna da Erkan, "Zaman zaman inerim, evet. Ben severim, yakından izlemek açısından. Arkadaşlardan da bilgi aldım. Özellikle hacimler konusunda bilgi aldım. Yani tabii ki endeksin inişini görüyoruz ama hacimler açısından baktım ki çok düşük hacimler var" şeklinde yanıt verdi.

Erkan, gün sonunda nasıl bir kapanış olabileceğinin sorulması üzerine, bunu bilemeyeceğini ancak şu anda kayıp olduğunu ve gün içerisinde de kesinlikle dalgalanmanın süreceği görüşünü dile getirdi.



İşlem hacimlerini takip etmek amacıyla salona indiğini aktaran Erkan, şunları kaydetti:

"Fiyat hızlı düşüyor ama bu düşüşün altında gerçek bir alım var mıdır? Bakıyorum çok az alımlar var, az alım olduğu için alt kademelerdeki fiyatlardan hemen işlemler gerçekleşiyor. O açıdan endeks hızlı düşmüş gözüküyor ama gerçeği tam olarak göstermiyor."

Hüseyin Erkan, borsanın ilk açılışta alıcısı bulunduğunu ancak bunun "az" olduğunu ifade ederek, insanların bayram sonrası nedeniyle halen tatilde olduğunu söyledi.



Türkiye’deki temel veriler hâlâ sağlam



Dışarıda da belirsizlik devam ettiği için insanların "bekle gör" konumunda bulunabileceğini belirten Erkan, "İnsanların panikle hareket etmemesi gerekir. Paniğe kapılmadan gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekir. Türkiye'deki temel veriler hala sağlamdır. O temel veriler çerçevesinde insanlar itidalli olarak piyasaları takip etsinler. Panikle karar vermesinler" dedi.

Erkan, bütün dünya ekonomilerinin durumdan etkilendiğini ve ABD'de mutlaka çözüme yönelik gelişmeler olacağına işaret ederek, iyileşmenin zaman alacağını ancak piyasaların, belirsizliğin ortadan kalmasından olumlu olarak etkileneceğini belirtti.



Bu durumun fırsat olup olmadığına yönelik bir soru üzerine de Erkan, şöyle konuştu:

"Tabii ki fırsat vardır. Temel veriler sağlam olduğu için düşen fiyatlardan har zaman için fırsat çıkabilir. Ama bu dönemde, yatırımcılarımızın bekleyip görmelerini ben tavsiye ederim. Ne alımda ne de satımda çok hızlı ve ani hareketlerle, panik hareket etmemeleri gerekir. Yatırımcılarımızın itidalli olarak bugünü izlemelerini tavsiye ederim. Bugün akşama zaten aşağı yukarı ABD'deki gelişmeler, ondan sonra bu gelişmeleri yorumları da olacaktır. Buna göre yatırımcılar kararlarını vereceklerdir."

