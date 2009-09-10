'Bayram biletleri için acele edin'

Türkiye otobüsçüler federasyonu genel sekreteri İlgin: "Bilet sıkıntısı yaşamak istemeyen vatandaşlar acele etmeli"dedi.
10 Eylül 2009 03:00
Türkiye otobüsçüler federasyonu genel sekreteri İlgin: "Bilet
sıkıntısı yaşamak istemeyen vatandaşlar acele etmeli"dedi.
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi şehirler arası otobüs
terminalleri yavaş yavaş hareketlenmeye başlıyor.
Beş günlük bayram
tatilini yakınlarıyla geçirmek isteyen vatandaşlar, otobüs firmaları ile hava
yolu şirketlerine başvurarak bilet talebinde bulunmaya
başladı.
Bugünlerde hava yolu şirketlerinden Adana-İstanbul arasında
80-90 TL arasında değişen fiyatlardan satın alınan 19 Eylül tarihli biletlerin,
bayram yaklaştıkça 200 TL'nin üzerine çıkabileceği belirtildi. Bu nedenle
vatandaşların bilet almak için acele etmeleri önerildi.
Türkiye
Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri Mevlüt İlgin, yaptığı açıklamada, otobüs
firmalarının 19 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasındaki bayram biletlerini satışa
çıkarttığını söyledi.
Biletlerin satışa çıkartılmasının ardından şehirler
arası otobüs terminallerinin de hareketlendiğini belirten İlgin, bayramda
seyahat edeceklerin biletlerini şimdiden gidiş-dönüş olarak almalarını
önerdi.
İlgin, yoğunluğa göre bazı otobüs firmalarının bayram arefesinde
ek seferler koyabileceklerini ifade ederek, “biletler otogar yerine mahalle
aralarından kaldırılan belgesiz, sigortasız firmalardan alınmamalı. Güvenli
yolculuk açısından D1 ve D2 yolcu taşıma yetki belgesi olan firmalarla yolculuk
yapılmalı” diye konuştu.
Hava yolu şirketlerinde ek sefer koyma hazırlığı
Onur Air Genel Müdürü Şahabettin Bolukçu da, yaklaşan
Ramazan Bayramı nedeniyle 18-19 Eylül tarihlerinde İstanbul çıkışlı seferlerin
Anadolu çıkışlı olanlara göre daha çok talep gördüğünü söyledi.
Şu an için
uçaklarında yer olduğunu, ancak bilet satış hızına baktıklarında 16 Eylül
civarlarında uçakların bayram için tamamen dolacağını gözlemlediklerini belirten
Bolukçu, şöyle konuştu:
“Bu nedenle yolcularımıza biletlerini hemen
almalarını tavsiye ediyoruz. Şu ana kadar satılan biletlere baktığımızda,
bayramda havanın güneşli olacağı da göz önüne alınırsa en çok talebin Antalya ve
Bodrum'a olduğunu görüyoruz.
Yoğun talep gören hatlar için ilave sefer
uygulamayı planlıyoruz. Ayrıca filomuzdaki daha fazla koltuk kapasitesine sahip
olan büyük uçaklarımızı da bu yoğun hatlara tahsis
edeceğiz.” 'Kısıtlı yerimiz bulunuyor'
Pegasus
Havayolları Tarifeli Uçuşlar Satış Direktörü Güliz Öztürk ise bilet satışlarının
her bayramda olduğu gibi bu bayramda da çok iyi olduğunu söyledi. Öztürk,
şunları kaydetti:
“Birçok destinasyonda kısıtlı yerimiz bulunuyor. Fiyat
odaklı kampanyalarımız ile birçok misafirimizin çok önceden bayram için
biletlerini aldıklarını görüyoruz. Özellikle bu bayram yurt dışı uçuşlarımızda
artış görüyoruz. Yurt içinde en çok Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir, yurt
dışında ise genel olarak Amsterdam, Londra, Brüksel ve KKTC seferlerimiz talep
ediliyor.”
Öztürk, 18-23 Eylül arası Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir,
Trabzon ve KKTC'ye toplamda 68 ek sefer düzenleyeceklerini sözlerine
ekledi.