'Bayram biletleri için acele edin'

Türkiye otobüsçüler federasyonu genel sekreteri İlgin: "Bilet sıkıntısı yaşamak istemeyen vatandaşlar acele etmeli"dedi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi şehirler arası otobüs terminalleri yavaş yavaş hareketlenmeye başlıyor.



Beş günlük bayram tatilini yakınlarıyla geçirmek isteyen vatandaşlar, otobüs firmaları ile hava yolu şirketlerine başvurarak bilet talebinde bulunmaya başladı.



Bugünlerde hava yolu şirketlerinden Adana-İstanbul arasında 80-90 TL arasında değişen fiyatlardan satın alınan 19 Eylül tarihli biletlerin, bayram yaklaştıkça 200 TL'nin üzerine çıkabileceği belirtildi. Bu nedenle vatandaşların bilet almak için acele etmeleri önerildi.



Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri Mevlüt İlgin, yaptığı açıklamada, otobüs firmalarının 19 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasındaki bayram biletlerini satışa çıkarttığını söyledi.



Biletlerin satışa çıkartılmasının ardından şehirler arası otobüs terminallerinin de hareketlendiğini belirten İlgin, bayramda seyahat edeceklerin biletlerini şimdiden gidiş-dönüş olarak almalarını önerdi.



İlgin, yoğunluğa göre bazı otobüs firmalarının bayram arefesinde ek seferler koyabileceklerini ifade ederek, “biletler otogar yerine mahalle aralarından kaldırılan belgesiz, sigortasız firmalardan alınmamalı. Güvenli yolculuk açısından D1 ve D2 yolcu taşıma yetki belgesi olan firmalarla yolculuk yapılmalı” diye konuştu.



Hava yolu şirketlerinde ek sefer koyma hazırlığı



Onur Air Genel Müdürü Şahabettin Bolukçu da, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle 18-19 Eylül tarihlerinde İstanbul çıkışlı seferlerin Anadolu çıkışlı olanlara göre daha çok talep gördüğünü söyledi.



Şu an için uçaklarında yer olduğunu, ancak bilet satış hızına baktıklarında 16 Eylül civarlarında uçakların bayram için tamamen dolacağını gözlemlediklerini belirten Bolukçu, şöyle konuştu:



“Bu nedenle yolcularımıza biletlerini hemen almalarını tavsiye ediyoruz. Şu ana kadar satılan biletlere baktığımızda, bayramda havanın güneşli olacağı da göz önüne alınırsa en çok talebin Antalya ve Bodrum'a olduğunu görüyoruz.



Yoğun talep gören hatlar için ilave sefer uygulamayı planlıyoruz. Ayrıca filomuzdaki daha fazla koltuk kapasitesine sahip olan büyük uçaklarımızı da bu yoğun hatlara tahsis edeceğiz.”



'Kısıtlı yerimiz bulunuyor'



Pegasus Havayolları Tarifeli Uçuşlar Satış Direktörü Güliz Öztürk ise bilet satışlarının her bayramda olduğu gibi bu bayramda da çok iyi olduğunu söyledi. Öztürk, şunları kaydetti:



“Birçok destinasyonda kısıtlı yerimiz bulunuyor. Fiyat odaklı kampanyalarımız ile birçok misafirimizin çok önceden bayram için biletlerini aldıklarını görüyoruz. Özellikle bu bayram yurt dışı uçuşlarımızda artış görüyoruz. Yurt içinde en çok Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir, yurt dışında ise genel olarak Amsterdam, Londra, Brüksel ve KKTC seferlerimiz talep ediliyor.”



Öztürk, 18-23 Eylül arası Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir, Trabzon ve KKTC'ye toplamda 68 ek sefer düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

