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Spor

Bayram Bektaş Göztepe'de!

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TAMER Tuna ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, teknik direktörlük koltuğuna Bayram Bektaş’ı getirdi

22 Mayıs 2018 23:02

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TAMER Tuna ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, teknik direktörlük koltuğuna Bayram Bektaş’ı getirdi. Son olarak Ümraniyespor’u çalıştıran ve İstanbul ekibine 1\'inci Lig’de Play-Off oynatan genç teknik adamla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor’da başlayan 44 yaşındaki çalıştırıcı, Gazişehir Gaziantep ve Ümraniyespor’da da çalıştı. Bayram Bektaş kariyerinde ilk kez Süper Lig’de görev yapacak.

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