Bayraktaroğlu, 'Demirel, Çiller'e seni camdan atarım' dedi

T24

T24’ün gündeme getirdiği Bayraktaroğlu’nun yaklaşık altı yıl önce yayımlanan “Çiller’li yıllarım” adlı kitaptaki anlatımlara ilişkin tartışmalar sürüyor. Bayraktaroğlu söz konusu kitapta Çiller’in özel bir birim kurma girişiminde bulunduğunu ancak dönemin Cumhurbaşkanı Demirel’in buna izin vermediğini anılarında anlatıyor. Demirel’in karşı çıkmasına rağmen bu özel birimin Çiller tarafından fiilen kurulduğunu kitabında anlatan Bayraktaroğlu, “Behçet Cantürk’ün bu özel birimin içinden seçilen sözcü tarafından uyarıldıktan sonra öldürüldüğünü de vurguluyor.”Kitapta dile getirdiği süreç nedeniyle geçen hafta a haber’de Selin Ongun’un sorularını yanıtlarken, “Sivri sinek öldürür gibi adam öldürülüyordu. Bildiklerimi savcılara anlatmaya hazırım” diyen Bayraktaroğlu, son olarak (27 Eylül 2011) CNNTürk’te Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtladı.Genel Müdürlüğünü yaptıktan sonra İstanbul Bankası’nın battığı bilinen Özer Uçuran Çiller’in “Hak ederek çok para kazandığını” öne süren Bayraktaroğlu, kısa adı KGB olan Kamu Güvenliği Başkanlığı girişimi konusunda Çiller’in Çankaya’da karşılaştığı tavrı şöyle açıkladı:“Cumhurbaşkanı Demirel Tansu Çiller’e ‘Sen devlet içinde devlet mi kuruyorsun’ diyerek ‘Seni camdan atarım’ diyor. Bu bir dedikodu değil.Ama bu arada teşkilat kurulmuş, çalışanları resmi olarak maaş alıp memur olacakken, gayriresmi memur olmuşlar. Anlaşılan bu birim çalışmış. Gerisini Ayhan (Çarkın) anlatacak herhalde…”Program sırasında CNN Türk'e telefonla bağlananan Çiller kabinesinin Devlet bakanlarından Ufuk Söylemez, Bayraktaroğlu'nun ''yalan söylediğini, tetikçilik yaptığını, evrakta sahtekârlık suçlamasından 1 yıl sekiz ay ceza aldığını, parasız kaldığı için Çiller'in kendisini fasulyeden danışman yaptığını'' öne sürdü. Bayraktaroğlu da bu sırada, ''yalancısın Ufuk'' diye bağırdı.