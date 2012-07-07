Bayraktar'dan savunma: TOKİ’nin bir milim suçu yok elhamdülillah

Samsun’da TOKİ konutlarındaki ölümlerin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Onu bunu suçlamak ucuz bir şey, ucuzculuk. TOKİ’nin bir milim suçu yok” dedi.

Bayraktar, Samsun’daki incelemelerin ardından gazetecilere şöyle konuştu:

Sanki burada Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın daha evvelden burasının iskan edilmesin uyarısı dile getiriliyor. Böyle bir uyarı kesinlikle yok, resmen ne TOKİ’ye, ne bakanlığa, ne Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ne de Canik Belediye Başkanlığı’na böyle bir uyarı yapıldı.



Kapıcıları bodrumdan kurtaralım



TOKİ konutlarında ölenlerin ailelerini gördük. Bodrum katlardaki hizmetli dairelerini buradan süratle çıkarmak için blok yapıp prefabrik ya da betonarme 3- 4 katlı bina yapacağız. Kapıcıları bodrum katlarından kurtaralım. Türkiye genelinde de bodrum katları için çalışma yapacağız. Yer seçiminde dere yatağı, imar planı ÇED raporu gibi bir sıkıntımız yok.

Samsun’da 11 can kaybı oldu. Arabayı da sel götürdü, TOKİ’nin 2 kapıcı dairesinde can kaybı oldu. Fakat TOKİ’ye yükleniyorlar. TOKİ hem titiz çalışmasıyla hem işini bilimsel yapmasıyla elhamdülillah bugüne kadar mühendislik, denetim bakımından böyle bir afet yaşamadı. Bana göre TOKİ’nin bir milim suçu yok, mühendis olarak söylüyorum.



Cezamızı tabii ki çekmemiz lazım



Hakikaten suçlu varsa kasta inzam etmenin dışında ihmal ve teknik bir suç varsa cezamızı tabii ki çekmemiz lazım. Doğrusu budur ama illa da suçlu aramak ayrı şey, suçlu aramamak lazım. Zaten suçlu kendi kendine ortaya çıkar. Nerede bir can kaybı, hata varsa hepsinden sorumluyuz. Ben suçlu aramıyorum ki. Ortada bir can meselesi var. Burada onu bunu suçlamak ucuz bir şey, ucuzculuk. Niye suçlu arayayım, ben suçlu görürsem söylerim. İhmalim, hatam, suçum varsa onu söylerim zaten.”



Canik Belediye Başkanı: Projelerimin arkasındayım



Samsun’da selin vurduğu Canik ilçesinin Belediye Başkanı AKP'li Osman Genç, projelerinin arkasında olduğunu söyledi. Eleştiriler üzere basın toplantısı düzenleyen Genç, Büyükşehir Belediyesi’nin derenin üzerinin kapatıldığına ve bunun ciddi sonuçlara yol açacağına dair uyarıda bulunduğu iddialarına şu yanıtı verdi:

“5216 sayılı Büyükşehir Yasası’nın 7. maddesi uyarınca, su ve kanalizasyonla ilgili hizmetleri yerine getirme Büyükşehir’e aittir. TOKİ alanında altyapı yetersizse bunun sorumlusu Büyükşehir Belediyesi’dir. Uyarılarımıza rağmen işlem yapılmamıştır. Derelerin ıslahı konusu, 2004’te Büyükşehir Belediyesi’ne verilmiştir. Canik Belediyesi’nin yasal yetkisi bulunmamaktadır.”



Ölü sayısı 11'e yükseldi



Samsun’daki selde kaybolan Mustafa Gazel’in (47) cesedi de dün çıkarıldı. Polis dalgıçlar, Mert Irmağı’nda otomobili bulunan Gazel’in cansız bedenini yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, denizde buldu. Böylece yaşamını yitirenlerin sayısı 11’e yükseldi. Kaportacı olan Gazel otomobiliyle evine giderken sele kapılmıştı.



TOKİ evleri satışta



Salı akşamı etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu 11 kişinin öldüğü Samsun’da vatandaşlar, normal yaşamlarına dönmek için çabalıyor. Birçok ev sahibi evlerini emlakçılara vererek satışa çıkarırken, emlakçılar konutlara satılık tabelaları koydu. TOKİ konutlarına hala elektrik ve doğalgaz verilmezken, su verilmeye başlandı.



Biner lira yardım



Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, kentte yaşanan sel felaketi sonrası çalışmaların sürdüğünü belirterek, dün itibariyle konutları zarar gören ailelere biner lira olmak üzere toplam 451 bin liranın dağıtımına başladıklarını söyledi. YEDAŞ da, selden zarar gören konutlardan iki aylık elektrik enerji bedelini almamayı kararlaştırdı.