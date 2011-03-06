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BAYRAKTAR: ADALET YERİNİ BULDU İSTANBUL (A.A)

06 Mart 2011 02:39

-BAYRAKTAR: ADALET YERİNİ BULDU İSTANBUL (A.A) - 06.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra savcılıktan serbest kalan yazar İklim Bayraktar ile polis memuru Aydın Bıyıklı, adliyeden ayrıldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Çok yorgun olduğunu belirten Bayraktar, oğlunu ağlayarak evde bıraktığını, istemeden ailesini ve çocuğunu üzdüğü için kendisinin de büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. Gazetecilerin, Deniz Baykal ile ilgili kaset olayına ilişkin soruları üzerine de Bayraktar, ''Kesinlikle öyle bir şey yok. Ne münasebet. Şantajla alakam yok'' dedi. Daha fazla açıklama yapmak istemediğini bildiren İklim Bayraktar, ''Sorgu çerçevesinde ne sorulması gerekiyorsa o soruldu, biz de cevapladık'' diye konuştu. Aydın Bıyıklı ise ''Adalete güveniyorduk, adalet tecelli etti'' dedi. Öte yandan, tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen gazetecilerden Nedim Şener'in savcılık sorgusunun 5 saat, Ahmet Şık'ın sorgusunun ise 2 saat sürdüğü öğrenildi.

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