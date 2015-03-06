Bayraktar'a 'Çevre Bakanlığı' kıyağı; 10 dönümlük arsa tek binayla kentsel dönüşüme sokuldu!

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve ailesinin 2 yıl önce 42 milyon liraya aldığı Koşuyolu’ndaki 10 dönümlük arsa tek bir binayla kentsel dönüşüme sokuldu. Yaklaşık 50 milyon lira vergi muafiyeti sağlanan arsadan Bayraktarlar 114.4 milyon lira gelir elde edecek. 2 yıllık kârları ise 72.4 milyon lira.

“İstanbul Koşu-yolu’ndaki 10 dönüm arsada tek bir bina vardı, içinde de bir kişi oturuyordu. Bu riskli bina sayesinde yeni işimiz kentsel dönüşüm projesi oldu. Gayrimenkul projemizden 80 milyon dolar (208 milyon lira) ciro bekliyoruz. Bunun yüzde 55’i arsa sahibinin. Kentsel dönüşümde en büyük pay arsa sahibine düşüyor. İnşaatı yapan firmalar ufak karlarla ilerliyor. Ne yazık ki kapitalizm böyle bir şey.”

Bu sözlerin sahibi Ofton İnşaat Eş Başkanı İsmail Hakkı Altun. Projeyi diğer gayrimenkul projelerinden farklı kılan nokta ise arsanın sahibi. Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Arsanın sahibi eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile ailesi.

Hürriyet’in arsa ile ilgili sorularını yanıtlayan Altun, “Projede arsa sahibi Bayraktar İnşaat. Gizlimiz saklımız yok bu. Geçen yıl Bayraktar İnşaat ile anlaştık” yanıtını verdi.

Bayraktar’ın Koşuyolu Emin Bey Sokak’taki yaklaşık 10 dönümlük arsayı 22 milyon dolara aldığı ilk önce basına yansımıştı. Daha sonra Bayraktar Hürriyet’e verdiği bir demeçte, olayı doğrulamış ve aile şirketlerinin ‘masum bir yatırım’ı olarak tanımlamıştı. Ancak dün Oftan İnşaat Eş Başkanı İsmail Hakkı Altun’un açıklamaları Bayraktarlar’ın yaptığı yatırımın iki yılda net 72.4 milyon lira kazandığını ortaya çıkardı. Erdoğan Bayraktar ve ailesinin ortak olduğu Bay­rak­tar İn­şa­at’ın 10 dönümlük ar­sa­yı ün­lü işada­mı Se­la­hat­tin Be­ya­zı­t’­ın oğ­lu Meh­met Mu­rat Be­ya­zı­t’­tan 2013’te satın almıştı. Şirket, arsa için 22 milyon dolar yani o günkü kurlarla 42 milyon lira ödemişti.

Arsa sahibi olan Bayraktar İnşaat, arsada proje geliştirecek Ofton İnşaat ile hasılat paylaşımı modeliyle 2014’ün ikinci yarısında anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre arsa sahibi Bayraktar İnşaat, proje satışıyla elde edilecek gelirin yüzde 55’ini, müteahhit firma Ofton İnşaat ise yüzde 45’ini alacak. Ofton İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Altun, ‘Elysium Elit Koşuyolu’ adını verdikleri projeden dün 80 milyon dolar hasılat beklediklerini, anlaşmaya göre bunun 44 milyon dolarını arsa sahibine vereceklerini açıkladı. Arsayı 42 milyon liraya alan Bayraktarlar, 44 milyon doların karşılığı bugünkü kurla 114.4 milyon lira kazanacak. Böylece sadece bir arsadan iki yılda net 72.4 milyon lira kâr etmiş olacak. Bu arada projenin tüm masraflarını müteahhit firma üstlenecek. Ayrıca projenin masrafının ‘kentsel dönüşüm’ avantajı kullanılarak azaltıldığı da ortaya çıktı.

50 milyon avantaj

İsmail Hakkı Altun, arsanın içinde tek bir bina ve tek bir oturum olduğunu ve bu yapı riskli olduğu için kentsel dönüşüm kapsamına girdiklerini söyledi. Yani yaklaşık 10 dönümlük bir arazi tek bir bina ile kapsama sokuldu. Bu şu anlama geliyor; Bir proje kentsel dönüşüm kapsamına girince KDV oranı yüzde 18 değil yüzde 1 oluyor. İnşaatı yapan firma belediye ve ruhsat harcı, iskan öncesi ve sonrası harcı, damga vergisi ve noter harcı ve tapu harcı ödemiyor. Çünkü 2012’de çıkan ve halk arasında kentsel dönüşüm olarak bilinen ‘Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu’ dönüşüm yapan inşaat firmalarına avantaj sağlıyor. Eğer arsa dönüşüm kapsamına girmeseydi, müteahhit firma yaklaşık 50 milyon liralık vergi yüküyle karşılaşacaktı. Bu durumda Bayraktar’a verilen yüzde 55’lik hasılat da azalacaktı. Böylece, Bayraktar kendi bakanlık döneminde uygulamaya soktuğu ‘kentsel dönüşüm’den önemli bir kazanç elde etmiş oldu.

Milyonluk kâra giden yol nasıl açıldı

2012 yılında ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu’ çıktı.

Bayraktar İnşaat Koşuyolu’ndaki 10 dönüm arsayı 2013 yılında satın aldı.

Bayraktar ailesi 2014’ün ikinci çeyreğinde Ofton İnşaat ile anlaştı.

Arsadaki tek bina depreme karşı riskli ilan edildi. Proje kentsel dönüşüm kapsamına alındı.

Masum yatırım demişti

Erdoğan Bayraktar, bakanlığı döneminde şirketinin Koşuyolu’nda 42 milyon TL’ye arsa aldığını Hürriyet Gazetesi’ne verdiği açıklama ile doğrulamıştı. Bayraktar, 21 Temmuz 2014’te yayımlanan haberde şu ifadeleri kullandı: “Benim kurduğum ve 1994 yılından sonra çocuklarıma bıraktığım şirket Koşuyolu’nda arsa almış onu mesele yapıyorlar. Çok makul, çok masum. Hiçbir vergi suistimali yok, sigorta suistimali yok. Gizli saklı değil ki. Şirket benim ve yüzde 7 hissem var. Özünde ben kurdum, ben büyüttüm. Ama son 20 yıldır işleri çocuklarım devam ettiriyor. Ben bürokrasiye girince şirket çok büyüyemedi. Ama şirketin mal varlığı 70-80 belki 100 milyon, belki daha fazladır.”