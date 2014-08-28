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Bayraktar, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı'nın işi için devreye girmiş

Erdoğan Bayraktar, 'Şimdi bu arkadaşımız bu şimdi bir şey olduğu zaman söylüyoruz ona Yargıtay’da bir işimiz olduğu zaman' diyerek Ahmet Ceylani Tuğrul’un işinin halledilmesini istemiş

28 Ağustos 2014 10:26

17 Aralık polis fezlekelerinde yer alan kayıtlardaki iddialara göre, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın, 5 yıl boyunca Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanlığı yapan Ahmet Ceylani Tuğrul’un Mersin’deki arazisinin imar planı için devreye girmesi dinlemeye takıldı.

Kayıtlara göre, Bayraktar’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman’a, “Şimdi bu arkadaşımız bu şimdi bir şey olduğu zaman söylüyoruz ona Yargıtay’da bir işimiz olduğu zaman” diyerek Tuğrul’un imar işinin halledilmesi için ricacı oldu.

Aykut Küçükkaya'nın Cumhuriyet'teki haberine göre, Adalet Bakanlığı’na gönderilen fezlekede yer alan dinleme kaydında bürokrat Kahraman, Bakan Bayraktar’a, “Tamam bakanım” diye yanıt veriyor.

 

Bayraktar, Kahraman’ı arıyor

 

11 Aralık 2013 Saat: 10.04...

17 Aralık operasyonundan 6 gün öncesi. Konuşma 56 saniye sürer. Telefonun bir ucunda operasyon günü gözaltına alınan bürokratlardan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Kahraman, diğer ucunda dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar var. Fezlekeye giren kayıtlara göre konuşma şöyle:

Mehmet Ali Kahraman: Bakanım buyrun.

Erdoğan Bayraktar: Mehmet Ali beni şimdi Ahmet Ceyhani Tuğrul aradı bu Mersin Karahisarlı da onların bir 100.000’lik plan şeyleri var. Ömer Yıldız’daymış sende senin Ömer Yıldız’daymış.

M.A.K.: Bakanım bakanım orası şöyle biz Mersin Adana 100.000’lik planını yaptık çok sayıda itirazlar var onların hepsini değerlendiriyoruz o yüzden biraz daha vakide ihtiyacımız var sayın bakanım.

E.B.: Ben ne diyeyim ona şimdi.

M.A.K.: İncelemedeyiz inceleme çerçevesinde inşallah sene sonuna kadar şey yapacağız sonuçlandıracağız.

E.B.: He tamam o zaman bu şimdi bu arkadaşımız bu şimdi bir şey olduğu zaman söylüyoruz ona Yargıtay’da bir işimiz olduğu zaman.

M.A.K.: Tamam tamam bakanım.

E.B.: Şey yapalım da ben diyeceğim onun kendisinin de dilekçesi var sende onun da kendisinin...

M.A.K.: Var bakanım evet evet...

E.B.: Tamam...

M.A.K.: Tamam bakanım...

E.B.: Hadi iyi günler.

M.A.K.: Sağ olun.

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