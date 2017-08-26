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Bayraktar TB2, Malazgirt'teki anma etkinliğini böyle görüntüledi 

ANKARA, (DHA) - BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Muş'ta düzenlenen 'Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071' anma programının, Bayraktar TB2 İHA tarafından görüntülendiği fotoğrafı paylaştı

26 Ağustos 2017 18:42

ANKARA, (DHA) - BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Muş\'ta düzenlenen \'Anadolu\'nun Fethi Malazgirt 1071\' anma programının, Bayraktar TB2 İHA tarafından görüntülendiği fotoğrafı paylaştı. 
Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katıldığı Muş\'un Malazgirt İlçesi\'ndeki anma programının, Bayraktar TB2 tarafından görüntülendiği fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden \"Malazgirt Zaferi\'nin 946. yıl dönümü kutlamalarında, Bayraktar TB2 semalarımızda koruma görevinde\" mesajıyla paylaştı. 

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