-BAYRAKTAR, KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNE İŞARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 21.10.2010 - TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, kentsel dönüşümün Türkiye'nin ana gündemine oturtulması gerektiğini belirtti. Bayraktar, Yapı Endüstri Merkezi'nde gerçekleştirilen ''Konut Konferansı 2010''da yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun 2 milyara yakın kısmının sağlıklı evlerden uzak ortamlarda hayatlarını sürdürdüğünü söyledi. Türkiye'de son 10 yılda konut edinme konusunda anlayışın epeyce geliştiğini, Marmara depreminin bunda etkisinin olduğunu ifade eden Bayraktar, bürokrasiyi azaltma noktasında TOKİ olarak çok ciddi adımlar attıklarını anlattı. Bayraktar, ''Bu doğrultuda TOKİ'nin yaptığı işlerde hakikaten biz başarılıyız diyemeyiz tabii ama çok çalıştığımızı, çok iş yaptığımızı söyleyebiliriz. Bunun altında yatanlardan biri siyasi irade, siyasi istikrardır, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleridir ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'dır. Esas bunun siyasi yolunu açan onlardır. Biz de teknisyen, idare olarak gayret gösterdik'' dedi. Bugün artık özel sektörün gerek kendisinin tek başına yaptığı sitelerde gerekse TOKİ ile yaptığı sitelerde artık bir yaşam tarzı bulunduğunu söyleyen Bayraktar, insanların kaçak yapıya, gecekonduya yönelme imajının da ciddi manada kırıldığını belirtti. -''BU MESELEYİ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE TAŞIMASI LAZIM''- Erdoğan Bayraktar, şunları kaydetti. ''Bugün Türkiye'nin önünde olan en önemli sorun işsizlik, terör gibi kentsel dönüşümdür. Türkiye'nin tamamında yaklaşık 16,5 milyon hane var ve bunların 13 milyona yakını da kasaba ve şehirlerde. 13 milyondan fazla konutumuzun yarısına yakını mimarlık silüetinden yoksundur, depreme dayanıksızdır. Ulaşımla, eğitimle, sağlıkla entegre edilmiş yeşili bol olan yerleşim birimleri üretmek zorundayız. Bunun dalga dalga büyük şehirlerimizden başlayarak Türkiye'ye yayılması lazım. Kentsel dönüşümün Türkiye'nin ana gündemine oturtulması lazım. Bunun Kandilli Rasathanesi'nden tutun da tüm üniversitelerimizin inşaat mühendisliği disiplinleri, şehir harita disiplini gibi bu işle ilgili tüm disiplinlerin bu işe odaklanması lazım. Bu meseleyi Türkiye'nin gündemine taşıması lazım. 50 yılda bir gelen büyük depremler mutlaka olacaktır.'' Kentsel dönüşümleri sağlama konusunda herkese düşen görev olduğunu, bunu sadece devletin, hükümetin yapamayacağını söyleyen Bayraktar, bunun halk bilinciyle yapılacağını, Amerika'da, Japonya'da böyle gerçekleştiğini vurguladı. -''MİMARLIK KESİMİNDEN DE UYARILIYORUZ''- İnşaat sektörünün ekonomiyi tetikleyen bir sektör olduğuna, konutun da inşaat sektörü içinde en büyük payı aldığına dikkati çeken Bayraktar, inşaat sektörünün işsizliği azaltmada ve ekonomiyi canlandırmada çok büyük önemi bulunduğunu belirtti. Artık insanların konuta ulaşma bilinci değiştiğini, özel sektörde daha çok artık tasarım ve projenin sattığını ifade eden Bayraktar, ''Bizi sadece Doğan Bey uyarmadı (İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Başkanı ve Yapı-Endüstri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Hasol), mimarlık kesiminden de uyarılıyoruz. Bu uyarı haklıdır. Mimaride çeşitliliğin artırılmasını geliştirmemiz lazım. Bunun için de çalışmalarımızı yapıyoruz'' diye konuştu. Türkiye'deki konut problemlerinden birinin de alt gelir grubunun konut alımındaki sıkıntı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu insanları ev sahibi yapmamız lazım. Burada biz bir kuruşun bile hesabını yapmak zorundayız. Artık tünel kalıp sistemini terk etmemiz lazım. Türkiye'mizi güzelleştiren mimari silüetleri Türkiye'mize kazandırmamız lazım. biz TOKİ olarak üzerimize yüklenen 500 bin konut hedefini aşağı yukarı yakaladık. Şu anda 460 bin konuttayız. Bundan sonra ağırlığımızı kentsel dönüşümlere vereceğiz.'' -''HİÇ KİMSE ÖZELLİKLE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİZDEN BÜYÜK DEĞİL''- Türkiye'nin konut sektöründe artık Almanya'dan, Amerika'dan örnek alarak iş yapmadığına, bütün dünyaya know- how ürettiğine dikkati çeken Bayraktar, ''Hiç kimse özellikle inşaat sektöründe bizden büyük değil. Tasarım olarak da bizim mimarlarımız, inşaatçılarımız dünyadaki en büyük inşaatçılarla boy ölçüşecek düzeydedir'' diye konuştu. Bayraktar, 7-8 sene evvel 200 konut yapan bir firma büyük firma sayılırken, bugün artık büyük firmaların bin, 2 bin daire yaptıklarını vurguladı. Artık gecekondu bölgelerinde, depremde riskli bölgelerde parselleri alıp, yeni konseptler meydana getireceklerini ifade eden Bayraktar, ''Elbirliği ile birbirimizi teşvik ederek, birimizi destekleyerek çok büyük işler yapmamız lazım. Bu, Türkiye'de işsizliğin azaltılmasına çok büyük katkı sağlayacak ve Türkiye'mizi dünyanın lider ülkesi yapma noktasında çok ilerilere getirecek'' diye konuştu.