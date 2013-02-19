Bayraktar: İstanbul'da kazanç devri bitti, İzmir ve Bursa'ya gidin

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "İstanbul’da kazanma devri bitti" uyarısında bulunarak müteahhit firmalara yeni projeler için İzmir, Bursa ve Diyarbakır gibi gelişen şehirleri işaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, hükümetin marka şehirler oluşturmak için İstanbul’da ‘Yenişehir’ çalışmaları devam ederken, müteahhit firmalara gelişen şehirleri işaret etti. “İstanbul’da kazanma devri bitti. Artık müteahhitlerin gelişen şehirlere gitmesi lazım” diyen Erdoğan Bayraktar, ilk hedef olarak İzmir’i gösterdi. Bayraktar, Bursa, Diyarbakır ve Gaziantep gibi gelişmekte olan şehirlere de yatırım yapılması için uyarıda bulunarak, “O şehirlerde de kazanç var. İstanbul’da halen yapılan işten kazanç var ancak gelişen şehirlerde hem yaptığınız işten, hem de şehrin gelişiminden kazanç sağlayabilrisiniz” dedi.

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi’nin açılışında konuşan Erdoğan Bayraktar, İstanbul’daki yenişehir projesinden enerji tasarruflu binalara, kentsel dönüşümden gelişen şehirlere kadar birçok konuya değindi. İstanbul’da müteahhit firmaların enerji tasarrufu ve yeşil alana dikkat eden bir konsept oluşturduğunu ifade eden Bayraktar, bu konseptin gelişen şehirlere de yayılması için uyarıda bulundu.



İzmir ve Bursa'ya gidin



Müteahhitlere yatırım yapmak için İzmir’i öneren Bayraktar, “İzmir, Menderes nehirleri ile arkasına Manisa ve Aydın’ı da alarak oldukça gelişime açık bir bölge. İzmir’in yanı sıra Bursa da var. Körfez geçiş projesiyle Bursa ile İstanbul neredeyse bütünleşecek. Gaziantep ve Diyarbakır gibi gelişen şehirlere de el atmanızı öneriyorum” diye konuştu. Afet riski altındaki alanların dönüşümüne de değinen Bayraktar, Türkiye’de 14 milyon konutun ısı yalıtımı, mantolama, enerji sertifikası almaları yönünden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

6.5 milyon konutun 20 yılda dönüşümünü sağlayacak programı hazırladıklarını ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu: “Gayemiz, sadece binaları yenilemek değil, önümüzdeki süreçte ülkenin gelişme ve ilerleme grafiğini de yükseltecek en önemli çalışma, dönüşüm seferberliğimiz olacak. Uygulama sonrasında afet sonrası oluşan can ve mal kayıpları büyük ölçüde azalacak, salaş yapıların yerine enerji tasarruflu modern binalar inşa edilecek.”



Yenişehir’in proje çalışmaları bitti



İstanbul'da iki tane yeni büyük şehir projesi bulunduğunu hatırlatan Erdoğan Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Avrupa yakasındaki şehrin çekirdeği Kayabaşı olacak. Bu proje, 3. havalimanını da kapsayarak Kemerburgaz’dan başlayıp Başakşehir’i, Kayabaşı’nı içine alan ve Küçükçekmece’ye kadar uzanan ekolojik bir yerleşim olacak. Bu Yenişehir’in proje çalışmaları bitti. Şu anda kamulaştırma, arazi satın alma gibi kentsel tasarım çalışmaları yapılıyor. Proje, İstanbul’un kentsel dönüşüm sürecine katkı yapacak. ”