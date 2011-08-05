-BAYRAKTAR: HAK SAHİPLERİNE TAPULARINI VERECEĞİZ ULUS (A.A) - 05.08.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ''Meclis açıldıktan sonra yasada ufak bir revizyon yapmak suretiyle 2B'de hak sahibi olanlara tapularını vereceğiz'' dedi. Bakan Bayraktar, Bartın'ın Ulus ilçesi Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen tapu dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, 2003'ün başına kadar Bartın'ın tamamında 60 bin tapu varken bunun 150 bine yükseldiğini söyledi. Mülkiyet hakkının önem taşıdığını, insanın kullandığı arazinin kendisine ait olduğunu bilebilmesi için tapusunun bulunması gerektiğini anlatan Bakan Bayraktar, şöyle konuştu: ''2B için çalışmalarımız devam ediyor. Meclis açıldıktan sonra yasada ufak bir revizyon yapmak suretiyle 2B'de hak sahibi olanlara tapularını vereceğiz. Aynı şekilde kullandığı araziler daha sonra orman haline geldikten sonra ellerinden alınan insanlarımız var. Bu arazilerin vatandaşların ellerinden alınmaması için daha önce yasa çıkarmıştık ancak muhalefet partisi Anayasa Mahkemesine giderek bunu iptal etti. Önümüzdeki dönemde hem anayasa hem yasa değişikliğiyle vatandaşların haklarını kendilerine iade etmiş olacağız. Biz, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak hizmette siyaseti gözetmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları AK Parti'yi yüzde 50 oy vererek iktidara getirdi. Şimdi bizim bu millete borcumuz var.''