-BAYRAKTAR GÜVEN TAZELEDİ ANKARA (A.A) - 22.05.2011 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Olağan Genel Kurulu'nda Şemsi Bayraktar başkanlığa yeniden seçildi. TZOB'un 25'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, Büyük Anadolu Hotel'de gerçekleşti. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tek listeyle gidilen seçimde en yüksek oyu alarak yeniden başkan seçildi. TZOB'un yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: ''M. Nuri Şeyda Sorman (Manisa), Mustafa Hepokur (Konya), Bekir Şinasi Özdemir (Elazığ), Mehmet Latif Maskan (Erzurum), Tuncer Başoğlu (Tekirdağ), Hasan Kozoğlu (Trabzon), Ahmet Bahadır Sezgin (Osmaniye), Mehmet Cevat Delil (Diyarbakır), Nejat Gamzeli (Çankırı).''