Bayraktar'dan 'eğitim verdiğimiz için utanıyorum' diyen MIT profesörüne yanıt: Yaptığınız katliamlardan utanın, biz topraklarımızı geri aldık

Baykar Savunma Şirketi'nin sahibi Selçuk Bayraktar, yüksek lisans-doktora eğitimi aldığı ABD'nin önce gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) fizik profesörü olarak görev yapan İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark'a yanıt vererek, "Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır; biz topraklarımızı geri aldık" dedi.

Selçuk Bayraktar'ın konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözümona bir akademisyen, Karabağ Hrkt. döneminde, bir mülakatta ‘Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz’ demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!" ifadelerine yer verdi.

MIT'de akademisyenlik yapan Prof. Max Tegmark, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde SİHA'ları üreten Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar hakkında “Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyorum” demişti.