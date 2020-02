Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

Gizem KARADAĞ-Dicle CENGİZ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı\'nda yaklaşık 850 bin büyükbaş, 2,8 milyon küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 650 bin hayvanın kesileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, oda binasında düzenlediği basın toplantısında yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde açıklamalarda bulundu. Şemsi Bayraktar, Türkiye ortalamasına bakıldığında canlı büyükbaş hayvanların kilogram fiyatının 20 lira 55 kuruş, küçükbaş hayvan fiyatının ise 21 lira 13 kuruş olduğunu söyledi. Bayraktar, satışların en fazla olduğu 3 büyük kentteki canlı büyükbaş hayvan kilogram fiyatlarının ise İstanbul Avrupa Yakası\'nda 19 ile 23, Anadolu Yakası\'nda 23 ile 25, Ankara\'da 18 ile 22, İzmir\'de 17 ile 22 lira arasında değiştiğini kaydetti. Bayraktar, \"Küçükbaş hayvan fiyatları ise canlı kilogram olarak, İstanbul\'da Avrupa Yakası\'nda 24 ile 26, Anadolu Yakası\'nda 25 ile 28, Ankara\'da 18 ile 20, İzmir\'de 22 ile 26 lira düzeyinde seyretmektedir. Ülke ortalamasında fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 8,6, küçükbaşta ise yüzde 11,2 oranında artmıştır\" diye konuştu.

KURBANLIK HAYVAN SIKINTISI YAŞANMAYACAK

Kurban Bayramı\'nda yaklaşık 850 bin büyükbaş, 2,8 milyon küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 650 bin hayvanın kesileceğini tahmin ettiklerini belirten Bayraktar, şunları söyledi:

\"Kurbanlıklar için bu yıl, halkımızın ödeyeceği tutarın tahmini olarak 10 milyar 67 milyon lirayı bulacağını hesaplıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan yapılan açıklamada, şu an itibarıyla kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 200 bini büyükbaş, 3 milyon 800 bini küçükbaş olmak üzere toplam 5 milyon baş hayvanımız olduğu ifade edilmektedir. Bu demektir ki, Kurban Bayramı\'nda geçen yıl kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını karşılayabilecek sayıda ve nitelikte kurbanlık hayvan mevcudumuz vardır. Bu durum vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan bulmada sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir. Ziraat odalarımızla yaptığımız görüşmeler de bunu destekler niteliktedir. Kimsenin, \'Kurbanlık hayvan bulabilir miyim acaba?\' diye bir endişe yaşamasına gerek yoktur.\"

\'HAYVANCILIKTA ÜRETİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİDİR\'

Kurban Bayramı tatilinin uzun olması nedeniyle birçok kişinin tatili tercih edip kesim yapmayacağı, bunun da satışları olumsuz etkileyeceği endişesi bulunduğunu belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

\"İnşallah bu endişe yersiz çıkar, üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alır ve hayvanlarını uygun fiyata satarlar. Şayet satışlar beklendiği gibi olmazsa üreticilerimizin bayram döneminde satılamayan hayvanları, maliyetlerinin altında yok pahasına ellerinden çıkarmaları önlenmelidir. Bu, hayvancılıkta üretimin sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Böyle bir durum gerçekleşir de üreticinin elinde satılamayan hayvan kalırsa, Et ve Süt Kurumu\'nun bu hayvanları bayram sonrasında uygun bir fiyata alması, üreticimizin sıkıntıya girmesini önleyecektir. Bunun için yetkililerden beklentimiz, elinde kurbanlık kalan üreticilerimize yönelik belirleyecekleri alım fiyatlarını, maliyetlerin yanı sıra yapılan ek masrafları da dikkate alarak kurbana özel belirlemeleridir. Bu durumda üreticilerimizin bir yıllık emekleri boşa çıkmayacak, mağdur olmaları engellenecektir.\"

\'ORDU\'DA TAMAMEN SELE KAPILAN FINDIKLIKLAR VAR\'

Antalya Elmalı ve Ordu\'daki sel felaketlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Şemsi Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Pazartesi akşamı Antalya\'nın Elmalı ilçesinde, dün ise Ordu\'nun Fatsa ve Ünye ilçeleri başta olmak üzere geniş bir bölgede yaşanan aşırı yağış ve sel, çok sayıda çiftçimizi mağdur etmiştir. İlde büyük bir afet yaşanmış, yollar, köprüler, altyapı önemli ölçüde tahrip olmuştur. Dere kenarlarında bulunan harmanlarda kurumaya bırakılan fındıklarda, bahçelerde çuvallanmış fındıklarda, fındık ağaçlarında, fındık işçilerinin kaldıkları çadırlarda önemli hasarlar meydana gelmiştir. Hasarın yüzde 100\'e ulaştığı, tamamen sele kapılan fındıklıklar vardır. Antalya Elmalı\'da yaşanan afet ise 500-600 dekar sera alanında yüzde 100\'e varan oranlarda zarara yol açmıştır. Hayvan telefleri de bulunmaktadır. Sadece yüzde 10\'unun sigortalı olması nedeniyle sera sahipleri mağdur durumdadır. Hem Ordu hem de Antalya\'nın Elmalı ilçesindeki çiftçilerimiz destek beklemektedir. Hasar tespit çalışmaların bir an önce tamamlanmasını ve çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesini temenni ediyorum.\"



