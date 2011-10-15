-Bayraktar bakanlığını tanıtacak ANKARA (A.A) - 15.10.2011 - Haziran ayındaki Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılacak Adalet ve Kalkınma Partisi 18. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında milletvekillerine ve parti yetkililerine tanıtılacak. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek ve parti kurucuları, MKYK üyeleri, MYK üyeleri ile Bakanlar Kurulu üyelerinin katılacağı toplantıya sıkı bir şekilde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüksek katılımın olması beklenen toplantıyı en iyi şekilde değerlendirmek için kolları sıvadı. Bakanlık, bu amaçla bir de tanıtım kitapçığı hazırlattı. Toplantıya katılacaklara verilecek olan kitapçıkta, yeni kurulan Bakanlığın görev ve yetkilerinin yanı sıra, projeleri, vizyonu ve misyonu gibi bir çok bilgi bulunuyor. Kitapçığın girişinde Bakan Erdoğan Bayraktar'ın kısa bir sunuşu da yer alıyor. Bayraktar sunuşta, Anayasada açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi ve sağlıklı çevreyi temin etmenin; Türkiye'nin sosyo-ekonomik bakımdan kalkınması ve daha yaşanabilir kılınması bakımından çok büyük bir önem arz ettiğini belirtiyor. Çevre ve şehircilik alanında üst politika belgeleri ile belirlenen öncelikler ve tedbirler uyarınca yeni bir bakanlık yapılanmasının öngörüldüğünü ve bu alandaki yönetim anlayışının yeni bir çerçeveye oturtulduğunu belirten Bayraktar, sunuşta şu ifadelere yer veriyor: ''Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; kamu yatırımlarına yönelik planlama iş ve işlemlerini hızlandırarak bu yatırımları zaman kayıpları yaşanmadan hızla ekonomiye kazandırmak amacıyla hazırlık ve onay işlemlerini yürüten merkezi bir kurum olarak yapılandırılmış bulunmaktadır. Bu yönüyle planlama bürokrasisinde yeni ve etkin bir yaklaşım sergileyecek olan Bakanlık, 'sürdürülebilir çevre ve yaşam kalitesi yüksek yerleşmeler' hedefine ulaşmak için çalışmalarına başlamıştır. Bu çerçevede; şehircilik ilkeleri ile yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin kentleşme ve imar konularında usul ve esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, yerel yönetimlere rehberlik etmek, çevre kirliliğini önlemek, doğanın korunması ve tabiat varlıklarının ekolojik dengeye zarar vermeyecek biçimde kullanılmasını temin etmek amacıyla merkez hizmet birimlerimiz, bağlı ve ilgili kuruluşlarımız ve il müdürlüklerimiz ile birlikte yeni bir heyecanla yola çıkıyoruz.'' Bakanlığın kuruluş ve görev tanımına da yer verilen kitapçıkta, teşkilat yapısı, bağlı genel müdürlükler ve birimlerin de görev, sorumluluk ve projeleri anlatılıyor.