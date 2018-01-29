'Bayrakçı Dede'den harekata katılan Mehmetçiğe çorap ve bere

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde, topladığı çakıl taşlarıyla şehitler, gençler ve çocuklar için tepe yamacına Türk bayrağı yapmasıyla tanınan ve \'Bayrakçı Dede\' olarak bilinen Turan Kaplan (65), emekli maaşıyla aldığı çorap ve bereleri \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere gönderdi.

Sandıklı Hüseyin Develi Huzurevi\'nde yaklaşık 3 yıldır kalan işçi emeklisi Turan Kaplan, 2015 yılında Dağlıca- Yüksekova yolunda 16 askerin şehit olduğu saldırı nedeniyle büyük üzüntü duyarak, şehitler anısına Timurlenk Tepesi\'nin yamacına çakıl taşlarıyla 220 metrekarelik Türk bayrağı yaptı. Kaplan, daha sonra 2016 yılında çocuklar ve gençler için aynı tepeye 217 metrekarelik ve 300 metrekarelik bayraklar yaptı. İlçede \'Bayrakçı Dede\' olarak tanınan Turan Kaplan, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere ulaştırmak için emekli maaşıyla 150 çift çorap ve 10 bere aldı. Sandıklı Askerlik Şubesi\'nden adres bilgisi alan Kaplan, çorap ve bereleri Afrin\'de görev yapan askerlere teslim edilmek üzere PTT şubesinden Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne gönderdi. Kaplan, gönderdiği kolinin içine askerlere başarı dilediğini yazdığı bir de mektup koydu.

\'40 YILLIK PKK BELASINI BİTİRECEĞİZ\'

Turan Kaplan, asker ve bayrak sevgisini dile getirerek, \"\'Zeytin Dalı Harekatı\'na giden askerlerimize bir şeyler yapmak istiyorum. Askerlerimizin Allah\'tan kaza ve bela vermeden bu işi bitirmelerini istiyorum. 40 yıllık bu beladan kurtulmamızı istiyorum. İnşallah 40 yıllık PKK belasını bitirerek, sona erdireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı\'m, büyük komutanımın emriyle bu işi bitireceğiz\" dedi.

\'İÇİMDEN GELEN ARMAĞANI ONLARA GÖNDERMEK İSTİYORUM\'

Devletin askerlerin çorap ve kamuflaj başta olmak üzere her şeyini tedarik ettiğinin farkında olduğunu söyleyen Kaplan, \"Ama benim de elimden gelen bir şey var. Maaşımla üç kuruşla çorap aldım. Bunları askerlerime ulaştırmak istiyorum. Bizim için çarpışıyorlar. Bu vatan, bu ezan için çarpışıyorlar. Ben de içimden gelen bu armağanı onlara göndermek istedim\" diye konuştu.

\'İNŞALLAH ASKERİMİZE ULAŞIR\'

Askerlik şubesinden adres aldığını da aktaran Kaplan, \"Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne gönderdim. İnşallah askerlerimize ulaşır, ben de mutlu olurum. Biz gidiciyiz, inşallah bu operasyon ile bizden sonra gelenler rahat eder. İnşallah o PKK bitecek. Bugün bitmese de yarın yine bitecek. Allah, askerimizi daima korusun\" dedi.

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