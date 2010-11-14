-BAYRAK YIRTAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İZMİR (A.A) - 14.11.2010 - İzmir'in Halilrıfatpaşa semtinde bir ilköğretim okulunun bahçesindeki direkte asılı Türk Bayrağını yırttıkları iddia edilen 2 hurdacı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, polisi arayan vatandaşlar, Meliha ve Doğan Akad İlköğretim Okulunun bahçesindeki direkte asılı Türk Bayrağının 2 kişi tarafından yırtıldığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden bayrağın hurdacılık yapan 2 kişinin yırttığını tespit eden polis, hurdacılar M.G. ve D.Ç'yi yakaladı. Gözaltına alınan 2 hurdacının işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.