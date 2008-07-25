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Dünya

Bayrak üstünde çıplak poza suç duyurusu

Peru Savunma Bakanı, bayrak üzerinde çıplak poz veren model Lacey Zamudio hakkında suç duyurusunda bulundu.

25 Temmuz 2008 03:00

Peru Savunma Bakanı Antero Flores Araoz, bayrağı üzerinde çıplak poz veren Perulu model Lacey Zamudio hakkında suç duyurusunda bulundu.

LİMA - Araoz, bir magazin dergisinde atın üzerine serilmiş kırmızı-beyaz Peru bayrağıyla tamamen çıplak poz veren Zamudio hakkında milli sembollere hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Fotoğrafta vücudunu sadece bir kovboy şapkasıyla koruyan Zamudio'yla ilgili şikayeti bir savcı ele alacak ve basın yoluyla suç işlenip işlenmediğine karar verecek. Zamudio, suçlu bulunması durumunda 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Zamudio, suç duyurusundan önce yaptığı açıklamlada, başka milli simgelerle de poz vermeyi planladığını belirterek, "Peru'yu seviyorum ve vücudumla ruhumu gösteriyorum." demişti.

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