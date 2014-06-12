Bayrak soruşturmasında 3 polis açığa alındı

Diyarbakır’da 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nda, Türk bayrağının bir gösterici tarafından gönderden indirilmesi olayıyla ilgili soruşturma kapsamında 3 polis müdürü açığa alındı.

Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç, Türk bayrağının indirilmesi olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 polis müdürünün açığa alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın kente gönderdiği 2 Mülkiye Müfettişi, bayrak indirilmesiyle ilgili soruşturmada bulundu.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Börekçi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli emniyet aminleri Mustafa Mumcu ile Abdurrahman Bişgin, açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde 7 Haziran Cumartesi günü yol kesme eylemlerine müdahale sırasında çıkan olaylarda Ramazan Baran ile Baki Akdemir, silahla vurularak öldü.

Ölenlerden Ramazan Baran, Pazar günü Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze sırasında bir grup, 2'nci Hava Kuvveti Komutanlığı'nın nöbetçi kulübesini taşlarken, yüzünü poşu ile kapatmış bir kişi de bayrak direğine tırmanarak asılı olan Türk bayrağını indirdi.



1 kişi tutuklandı



Türk bayrağının indirilmesinin ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün geniş çaplı soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü savcılıktaki soruşturmasının ardından serbest bırakıldı.

Bayrak indiren kişiye yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



Bayrağı indiren aranıyor



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan bayrak indiren kişinin kimliğini tespit etti.

Kimliği tespit edilen kişinin yakalanması için polis operasyonlarını sürdürüyor.