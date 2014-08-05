T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bayrak krizinin yaşandığı komutanlık lağvedildi

YAŞ kararlarıyla birlikte Türk bayrağının indirilmesiyle gündeme gelen Diyarbakır merkezli 2. Hava Kuvvet Komutanlığı kaldırıldı

05 Ağustos 2014 23:13

YAŞ kararı ile Türk bayrağının indirildiği Diyarbakır merkezli 2. Hava Kuvvet Komutanlığı lağvedildi. Yeni oluşturulan komutanlığın başına ise Korgeneral Abidin Ünal getirildi

Radikal'de yer alan habere göre Yüksek Askeri Şura kararı ile özellikle PKK ile mücadele döneminde sınır ötesi operasyonların yürütüldüğü komutanlık olan ve direkten Türk bayrağının indirilmesiyle tartışılan Diyarbakır merkezli 2. Hava Kuvvet Komutanlığı lağvedildi. Bu karar ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Eskişehir merkezli 1. Hava Kuvvet Komutanlığı ve Diyarbakır merkezli 2. Hava Kuvvet Komutanlığı’nın tüm faaliyetleri  Eskişehir’de yeni kurulan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Savunma Komutanlığı’na devredildi.

 

Ünal'ın yolu açıldı

 

Muharip Hava Kuvveti ve Hava Savunma Komutanlığı’na ise geçen yıl Balyoz Davası ’nın Yargıtay’daki temyiz duruşmasına katıldığı gerekçesiyle Hava Kuvvetleri Komutanı olamadığı öne sürülen Korgenerallikten Orgeneralliğe yükseltilen Abidin Ünal getirildi. Böylece Ünal’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın önü de açılmış oldu.

ETİKETLER

bayrak krizidiyarbakırlicekaldırıldıyaşhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24