Bayrak krizinin yaşandığı komutanlık lağvedildi

YAŞ kararı ile Türk bayrağının indirildiği Diyarbakır merkezli 2. Hava Kuvvet Komutanlığı lağvedildi. Yeni oluşturulan komutanlığın başına ise Korgeneral Abidin Ünal getirildi

Radikal'de yer alan habere göre Yüksek Askeri Şura kararı ile özellikle PKK ile mücadele döneminde sınır ötesi operasyonların yürütüldüğü komutanlık olan ve direkten Türk bayrağının indirilmesiyle tartışılan Diyarbakır merkezli 2. Hava Kuvvet Komutanlığı lağvedildi. Bu karar ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Eskişehir merkezli 1. Hava Kuvvet Komutanlığı ve Diyarbakır merkezli 2. Hava Kuvvet Komutanlığı’nın tüm faaliyetleri Eskişehir’de yeni kurulan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Savunma Komutanlığı’na devredildi.

Ünal'ın yolu açıldı

Muharip Hava Kuvveti ve Hava Savunma Komutanlığı’na ise geçen yıl Balyoz Davası ’nın Yargıtay’daki temyiz duruşmasına katıldığı gerekçesiyle Hava Kuvvetleri Komutanı olamadığı öne sürülen Korgenerallikten Orgeneralliğe yükseltilen Abidin Ünal getirildi. Böylece Ünal’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın önü de açılmış oldu.