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Bayrak krizinin perde arkası

Bursa'daki maçta FİFA tarafından Azeri bayrağına konan yasağın perde arkasını Bakü Büyükelçisi anlattı.

30 Ekim 2009 02:00

Bursa'daki maçta FİFA tarafından Azeri bayrağına konan yasağın perde arkasını Bakü Büyükelçisi anlattı.

Cumhurbaşkanı Gül'ün, FIFA kararına rağmen Özel Kalem Müdürü Karslıoğlu'na 'Ceza da alsak stada Azerbaycan bayrağı girecek' talimatı verdiği ortaya çıktı. Karslıoğlu, çantasında Azeri bayrağıyla stada girdiğini Bakü Büyükelçisi Kılıç'a cep telefonu mesajı ile bildirdi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç; bayrak krizinin perde arkasındaki talimatı şöyle anlattı: "Öngörmediğimiz bir süreç yaşadık. Bursa'da Azerbaycan bayrakları nedeniyle çıkan, kötü niyetli insanların neden olduğu bir krizdir bu. Ama telefonumda hala Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hüseyin Avni Karslıoğlu'nun mesajı duruyor. Karslıoğlu ile maçtan iki saat önce yazıştık. Ben ona, 'Azerbaycan-Rusya arasında maç var. Tribünlerde Türkiye bayrakları açıldı' diye yazdım.


Benim çantamda da Azeri bayrağı var

Sayın Karslıoğlu da bana, 'Cumhurbaşkanı (Abdullah Gül) talimat verdi. Ceza da gelse bayraklar stada girecek. Hatta benim çantamda da Azerbaycan bayrağı var' mesajı attı. Bu yazışma 2 saat önce oluyor. Azerbaycan ve Türkiye bayrağının yan yana durması gurur vericidir. Ama orası futbol sahası. Siyaseti dışarıda yapmak lazım. Siyaset sahaya girerse o zaman bundan kötü niyetli insanlar yararlanır.

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