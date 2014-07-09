Bayrak indirirken vurulan Ali Uçkun koğuşta ölü bulundu!

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki Türk bayrağını indirmeye çalışırken vurulan Ali Uçkun, Metris Cezaevi'ndeki yüksek güvenlikli koğuşta asılı olarak bulundu. Doğan Haber Ajansı, Uçkun’un kendini astığı bilgisini geçti, ancak olayın intihar olduğu yönünde resmi bir açıklama gelmedi

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki Türk Bayrağı'nı indirmeye çalışırken polisler tarafından ayağından vurulan 28 yaşındaki Ali Uçkun, tutuklanarak konduğu Metris Cezaevi’ndeki yüksek güvenlikli koğuşta asılı olarak bulundu.

Önceki gece meydana gelen olayda, Uçkun’un yalnız kaldığı koğuşta çamaşır ipi ile kendini astığı belirtildi.

Ağabeyi, daha önce yaptığı açıklamada, Uçkun'un şizofreni hastası olduğunu söylemişti.

Olay yerine çağırılan savcının incelemesinden sonra Uçkun otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Ali Uçkun'un abisi: Olayla ilgili kafamızda soru işaretleri var

Otopsi işlemleri tamamlanan Uçkun’un cenazesi ailesi tarafından alınarak, Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü’ne getirildi. Burada gazetecilere açıklama yapan ağabey Saadettin Uçkun, şunları söyledi:

"Olayın gece saat 01.00 sıralarında olduğunu, kardeşimin kendisini banyoda astığını cezaevi yetkilileri bize söyledi. Kendisi tek kişilik koğuşta kalıyordu. Bu olayla ilgili kafamızda soru işaretleri var. Yüzde 80 sağlık dengesi yerinde olmayan bir insan, nasıl olur da cezaevinde tutulur? Adli Tıp raporundan sonra cenazemizi aldık, ancak ayağında demir parçası olduğu gerekçesiyle geri çağırdılar. İnceleme yapıldı ve tekrar cenazemizi aldık. Ben Türk adaletine inanmıyorum. Madem intihar etmiş, o görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşsınlar. Herkes görsün" dedi.

Ali Uçkun’un cenazesi, yapılan işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere muş’a gönderildi.