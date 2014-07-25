Bayrak indirilen Diyarbakır'daki Hava Kuvvetleri 'lağvedilecek' iddiası

Bayrak indirme olayıyla gündeme gelen, terörle mücadele görevinin yanı sıra, Irak ve Suriye sınırının kontrolünü de sağlayan Diyarbakır’daki 2. Hava Kuvvet Komutanlığı’nın Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ile birlikte lağvedileceği iddia edildi.

10 Ağustos’ta ilk turu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde toplanacak Yüksek Askeri Şûra’dan (YAŞ) Diyarbakır sürprizi çıkacağı öne sürüldü.

Barkın Şık’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, Halen Eskişehir’de 1. Hava Kuvvet Komutanlığı ve Diyarbakır’da 2. Hava Kuvvet Komutanlığı şeklinde teşkilatlanan Hava Kuvvetleri, yeni komutanlığa “Muharip Hava Kuvvet Komutanlığı” adını verecek. 30 Ağustos’a kadar Hava Kuvvetleri’nin yeni merkezi Eskişehir olacak.

Komutanlığın başına ise bu şurada hava orgeneralliğe yükselecek bir isim getirilecek. Diyarbakır’daki 2. Hava Kuvvet Komutanlığı son olarak “Bayrak indirme olayı” ile gündeme gelmişti. Hava Kuvvetleri yeni teşkilat yapısına, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve “Açılım” çalışmaları devam ederken geçecek.

Filolar tek elden yönetilecek

Yeniden yapılanma ile birlikte ülke genelindeki av/ bombardıman filoları ile av/önleme filoları tek merkezden yönetilmeye başlanacak. 2003 yılında hayata geçen mevcut teşkilat şemasında Eskişehir’deki 1’inci Hava Kuvveti Komutanlığı’na 1’inci, 3’üncü, 4’üncü, 6’ncı ve 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlıkları, 15’inci Füze Üs Komutanlığı ve 1’inci Hava Kontrol Grup Komutanlığı bağlı bulunuyor. Diyarbakır’daki 2’nci Hava Kuvveti Komutanlığı’nın emrinde ise 5’inci, 7’nci, 8’inci Ana Jet Üs Komutanlıkları, 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı ve 2’nci Hava Kontrol Grup Komutanlığı yer alıyor. Bu iki kuvvet tek elde birleşince daha etkin bir komuta kontrol kapasitesi kazanılacağı belirtiliyor. Yeniden yapılanmanın altyapısı ile ilgili olarak Eskişehir’deki faaliyetlerin son sürat sürdüğü belirtildi.

Oluşturulacak Muharip Hava Kuvvet Komutanlığı’nın başında ise orgeneral bulunacak. Bugüne kadar Hava Kuvvetleri kadrosunda yer alan iki orgeneralden biri Hava Kuvvetleri Komutanı olurken diğeri için koltuk aranıyordu. Harp Akademileri Komutanlığı’nın başına da genelde hava orgeneral getiriliyordu. Buranın dolu olması durumunda ise Genelkurmay İkinci Başkanı Yardımcılığı veya Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı gibi koltuklar açılıyordu. Yeni yapılanma ile birlikte Hava Kuvvetleri’nin orgeneral kadrosu daimi bir koltuğa sahip olacak.

Müşterek harekât Ankara’dan

Eskişehir’deki komutanlık yurtiçi ve yurtdışı hava operasyonlarının planlaması ve icrasından sorumlu olacak. Kara ve Deniz Kuvvetleri ile gerçekleştirilecek müşterek harekatların planlamasını ise Ankara’daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılacak. Hava Kuvvetleri böylece Deniz Kuvvetleri’ne benzer bir şekilde teşkilatlanmış olacak. Deniz Kuvvetleri’ndeki iki oramiralden birisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini yerine getirirken diğeri Donanma Komutanı oluyor.

Uydu Komutanlığı kuruldu

Hava Kuvvetleri bu gelişmelere paralel olarak bir de Uydu Komutanlığı kurdu. İstihbarat ihtiyacını karasuyu ve hava sahası kısıtlaması olmaksızın, coğrafya ve iklim koşullarından bağımsız olarak, gece, gündüz ve her hava şartında elde etmeyi kendisine hedef olarak koyan Uydu Komutanlığı, envanterine giren Göktürk uydusunu işletiyor. 98 dakikada bir dünyanın etrafını turlayan Göktürk uydusu 2.5 metre çözünürlükle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na istihbarat sağlıyor.