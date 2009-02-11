Bayrak dikme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, dün yaptığı toplantının ardından kesilen yeni cezaları açıkladı.



Kurul, bugün yaptığı toplantıda, Türkiye Kupası'nda 3 Şubat'ta oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında, rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle Mehmet Yıldız'a 2 maç ceza verirken, kupada 4 Şubat'ta oynanan Ankaraspor-Denizlispor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de Denizlisporlu Caner Celep'i 2 maçla cezalandırdı.



Bu arada Galatasaray'ı eledikleri maçın ardından sahanın ortasına Filistin bayrağı dikerek İsrail'in Filistin'e uyguladığı vahşeti protesto eden, Sivassporlu İbrahim Dağaşan'a da 5 bin TL. ceza geldi. İbrahim Dağaşan, yaptığı hareketi 'barış isteği' olarak açıklamıştı.



PFDK'nin verdiği öteki cezalar şöyle:



1 maç: Soner Bala (Hatayspor)



30 gün hak mahrumiyeti: M. Şahin Akbay (Hataysporlu yönetici)



45.000 TL: Bursaspor



40.000 TL: Fenerbahçe



5.000 TL: Galatasaray, Sivasspor



2.000 TL: Hatayspor