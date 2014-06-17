Bayrağı indiren o eylemci yakalandı mı, yakalanmadı mı?

Bayrak indirme olayına ilişkin, Lice'de çıkan olaylar sırasında 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'ndaki Türk bayrağının indirilmesi olayı ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre provokatif girişimi yapan kişinin 18-20 yaşlarında olduğu ve olay sırasında sanılanın aksine eldiven kullanmadığının tespit edildiği öne sürüldü. Öte yandan eylemcinin yakalandığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken şahsın kırsalda olduğu iddia edildi.

T24'ün emniyet kaynaklarından aldığı bilgilere göre, bayrağı indiren kişinin eldiven kullanmadığı, kenidisini adım adım takip eden 3 de gazeteci olduğu, söz konusu gazetecilerin çektikleri görüntüler üzerinden bayrağı indiren kişiye ulaşıldığı öne sürüldü.

Emniyet raporlarına göre olayın perde arkasına ilişkin detaylara şu şekilde:

Bayrak indirme hadisesinin gerekleşmesinin hemen ardından Diyarbakır Terör ve İstihbarat ekipleri bölgede toplanmış vaziyette bulunan kalabalığı mercek altına aldı. Önce bölgedeki güvenlik kameralarının tümü toplanarak kriminal inceleme altına alındı. Bayrak direğine tırmanan şahıs ve giydiği kıyafetler üzerinden eşelştirme yapılarak kimlik tespiti yapılmaya çalışıldı. Ardından bayrağı indiren kişiye benzer kıyafetli 3 kişi daha tespit edildi.



İlk tespitlerin ardından aynı kıyafeti kullandığı görülen 3 şahsın tüm hareketleri detaylı olarak incelendi. Şahısların önce gösteriler sırasında kalabalığın içinde olduğu ardından koşarak komutanlığı çevreleyen çitlerin üzerinden atladıkları görüldü. Ancak olayı gerçekleştiren bir kişi olduğu saptandı.



Öte yandan, tespit edilen kişilerin kalabalık içindeki görüntüleri üzerinde yapılan incelemeye göre, üç kişiyi yakından takip eden üç gazeteciye ulaşıldı. Söz konusu gazetecilerin o üç kişiyi adım adım takip ettikleri ve görüntüledikleri öne sürüldü. Görüntülerin kayıt açısı ve şahısların konumları üzerinden hem şahıslara hem de gazetecilere ulaşıldı. Görüntülere el koyan ekipler, gazetecilerin çektikleri görüntüler çerçevesinde bir şüpheli üzerinde yoğunlaştı.



Bayrağı indiren provokatörün yakalandığına ilişkin basında çıkan haberlere rağmen, emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, olayda birinci derecede şüpheli olarak tespit edilen kişinin halen kırsalda olduğunu ve gözaltına alınmadığı iddia edildi.