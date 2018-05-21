T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bayrağı alıp yere atarken güvenlik kamerasını görünce öpmeye başladılar

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da bir  iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını ipiyle birlikte koparıp indiren iki kişi, güvenlik kameralarını görünce bayrağı öpüp tekrar yerine asmaya çalıştı

21 Mayıs 2018 21:04

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da bir  iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını ipiyle birlikte koparıp indiren iki kişi, güvenlik kameralarını görünce bayrağı öpüp tekrar yerine asmaya çalıştı. 
Olay, Hürriyet Meydanı\'nda bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Caddeden ara sokağa giriş yapan iki kişi,  bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını kopardı. Tam bayrağı yere atacakken güvenlik kameralarını fark edip bayrağı öpmeye başladı. İki kişinin bu hareketini güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. Öte yandan Çorum’un Alaca iİçesinde yaşayan Alper Kayış isimli genç ise hareket halindeki otomobilin tavanına çıkıp, çıkardığı Türk bayrağını açarak otomobilin tavanında açtığı Türk bayrağıyla metrelerce ayakta ilerledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHATürkHürriyet MeydanıCaddedenTamAlper KayışFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24