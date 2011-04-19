-BAYKAM'IN BIÇAKLANMASINA 2 GÖZALTI DAHA İSTANBUL (A.A) - 19.04.2011 - Ressam Bedri Baykam ile Piramit Sanat Galerisi Genel Koordinatörü Tuba Kurtulmuş'un bıçakla yaralanmasına ilişkin olarak şüpheli Mehmet Ç'nin kardeşi ve eniştesinin de gözaltına alındığı bildirildi. Mehmet Ç'nin yakalanmasının ardından kardeşi Şaban Ç. ile eniştesi de konuya ilişkin gözaltına alındı. Bilgisayarı incelemeye alınan şüpheli Mehmet Ç'nin, olayda ''komando bıçağı'' diye tabir edilen bir bıçak kullandığı, Baykam'ın Akatlar Kültür Merkezi'nde olacağını da bir sosyal paylaşım sitesine olan üyeliği sayesinde öğrendiği kaydedildi. Şüphelinin, ilk ifadelerinde, Bedri Baykam için ''Konuşmalarını beğenmiyorum. Tipi hoşuma gitmiyor'' dediği, Tuba Kurtulmuş'a neden saldırdığının sorulması üzerine de kendisine müdahale eden iki kadını, Baykam'ın korumaları sandığını söylediği öğrenildi. Mehmet Ç'nin olaydan sonra eski çalıştığı yere giderek, eski patronuna ''Bana 200 lira ver, Niğde'ye gideceğim. Bedri Baykam'ı bıçakladım. 2-3 gün dinleneceğim daha sonra polise teslim olacağım'' dediği, ancak patronunun parayı vermediği öğrenildi. Şüphelinin, bunun üzerine ablasının Bayrampaşa'daki evine gittiği kaydedildi. Fatih Küçükayasofya semtinde anne ve babasıyla aynı binada oturan Mehmet Ç'nin, gerçekte 1976 doğumlu olmasına rağmen askere erken gitmek için yaşını 1 sene büyüttüğü, hakkında ''mani-depresif'' teşhisi bulunduğu, aile üyelerinde de benzer psikolojik rahatsızlıklar olduğu bildirildi. Daha önce 2 kez evlenen ve ikinci evliliğinden bir çocuğu olan Mehmet Ç'nin, 7 yıl önce ikinci eşinden boşandığı, o günden beri eski karısını ve çocuğunu görmediği, 1998 yılında karısının eski nişanlısını ve arkadaşını bıçakladığı gerekçesiyle 6 ay cezaevinde kaldığı kaydedildi. Mehmet Ç'nin, daha önce matbaalara kağıt temin eden bir iş yerinde çalıştığı, ancak 5 yıldır hiçbir iş yapmadığı, sabahlara kadar televizyon izleyip, zaman zaman balığa gittiği, mahallesinde çok sinirli biri olarak tanındığı ifade edildi.