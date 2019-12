-BAYKAM'I YARALAYAN ZANLI TOPLANTIYA KATILMIŞ İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - Heykeltıraş Mehmet Aksoy, Bedri Baykam'ın bıçakla yaralayan saldırganın, olay öncesi gerçekleştirdikleri toplantıda olduğunu görenler bulunduğunu söyledi. Kars'ta yapımı durdurularak, yıkım kararı çıkartılan ve ''ucube heykel'' tartışmalarına konu olan ''İnsanlık Anıtı''nın heykeltıraşı Aksoy, Baykam'ın olaydan sonra kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Olayın meydana geldiği Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdikleri toplantının içeriğine değinen Aksoy, ''Bir heykel yıkımı üzerine yapılan basın toplantısında sanata saldırı var'' dedi. Aksoy, şöyle devam etti: ''Heykel yıkılmak isteniyor. Basın toplantısında konuşma yapan bir arkadaşımız, Dünya Sanatçılar Birliğinin mesajını getirmiş bize, onların bu konudaki görüşlerini aktarıyor. Saldırgan geliyor içimize ve daha sonra toplantıda bıçağı saplıyor. Bence bu çok kasıtlı bir olay. Böyle bir yerin ve günün seçilmesi çok manidar. Bedri de demokrat bir arkadaşımızdır. Bu konuda çok kararlıdır. Özgürlükçüdür. Sesini her yerde yükseltir'' Bedri Baykam'ın her zaman yanlışlıklara dikkat çeken biri olduğunu, belki susturulmak istendiğini söyleyen Aksoy, ''Çünkü artık özgür düşünce, sanat, bunlar çok sesini çıkarma gibisinden olmaya başladı. Bunu bir tehdit olarak algılıyorum. Ama çok insanları bıçaklamaları gerekecek. Yani ne yapalım, biz de bu fikirleri söylemek zorundayız. Eğer insan gibi yaşamak istiyorsak bunları söylemek zorundayız'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''saldırgan toplantıda mıydı?'' sorusu üzerine Aksoy, ''Öyleymiş, görenler var'' dedi. ''Toplantıda tartışma yaşanmış, olayın bununla alakası var mı? sorusuna'', ''Hayır, toplantıda bir tartışma yaşanmadı'' yanıtını veren Aksoy, ''toplantıda sessiz kalanlardan birisi miymiş, yoksa...?'' sorusunu da, '''Hiç konuşmuyor. Görenler var'' diye yanıtladı. Bir başka soru üzerine, kamera kayıtlarının mevcut olduğunu ifade eden Aksoy, ''Saldırgan, 'sevgilime laf attı, ondan vurdum' dese bile ben inanmam buna. Çünkü çok beklemiş, kararlı. Orada onu bir araba bekliyor, yani planlanmış. Umalım ki Bedri arkadaşımız bu işten çok zarar görmeden atlatsın. Durumu da hafif değil, bağırsakları parçalanmış, çok usta bir tetikçiymiş. Nasıl bir memlekete dönüştük anlamak zor'' diye konuştu. Bir basın mensubunun, ''heykelin yıkılmasıyla alakası olabilir mi?'' sorusu üzerine de Aksoy, ''Görüyoruz ki kitaplar yazılmadan toplanıyor, yarım, bitmemiş heykel üstünden konuşup heykeli yıkıyoruz. Mahkeme kararlarını beklemeden yapıyoruz üstelik. Her şeyin hali belli. İnsanlar suçsuz yere suçlanabiliyorlar. Biz gerçekten bir demokrat gibi haklarımızı, özgürlük alanlarımızı bilelim. Özgürce yaşayalım'' şeklinde konuştu. ''Saldırıyı bekliyor muydunuz?'' sorusu üzerine, ''Hayır'' yanıtını veren Aksoy, ''Biz zaten böyle şeyleri beklemiyoruz, düşünmüyoruz, o yüzden böyle rahat konuşuyoruz. Böyle bir şeyi zaten hak etmiyoruz'' dedi. Tehdit alıp almadığı yönündeki soruyu da Aksoy, ''Hayır, almadım'' diye yanıtladı.