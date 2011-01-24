-BAYKAM'I YANKESİCİLER ÇARPTI İSTANBUL (A.A) - 23.01.2011 - Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı, Ressam Bedri Baykam, Beyoğlu'nda yankesiciliğe uğradığı gerekçesiyle Taksim Polis Merkezi'ne başvurdu. Taksim Meydanı'ndan Talimhane'deki arkadaşını ziyaret etmek için yola çıkan Baykam, polise verdiği ifadesinde, çiçekçilerin önünde kendisine mont satmaya çalışan esmer, 1.60 boylarındaki bir kişi tarafından yolunun kesildiğini, trafik ışıklarının yanmasını beklediği sırada bu kişinin kendisini lafa tuttuğunu, yanlarına yaklaşan ve tinerci gibi davranan bir başka kişinin de paltosunun sağ cebindeki cep telefonunu aldığını ifade etti. Beyoğlu Güven Timleri, sanatçının verdiği eşkal üzerine çevredeki güvenlik kameralarını ve MOBESE görüntülerini inceledi. İfadesinin alınmasının ardından polis merkezinden ayrılan Baykam, daha sonra tekrar gelerek, cep telefonunun IMEI numarasını polise verdi. Polis ekipleri, yankesicilik yapanları bulmak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.