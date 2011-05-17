-BAYKAM VE TUBA KURTULMUŞ, SAVCILIKTA İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 17.05.2011 - Ressam Bedri Baykam ve Piramit Sanat Galerisi Genel Koordinatörü Tuba Kurtulmuş, yaralandıkları bıçaklı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi. Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesine gelen Baykam ve Kurtulmuş'un, saldırıya ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Aslantaş tarafından ''mağdur'' sıfatıyla ifadeleri alındı. İfade verme işleminin ardından adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baykam, ''Savcıya, daha önce polise verdiğimiz ifadeleri belki biraz daha detaylı olarak anlattık. Biz olayın mağduru konumundayız'' dedi. Baykam, bir gazetecinin, sağlık durumuna ilişkin sorusuna, ''Daha iyiyiz Allah'a şükür. Tabii biraz sindirim sistemi, uyku düzeni ve ağrılar, her şeyin yeniden kurulması gerekti vücutta, ama her şey Allah'a şükür iyi gidiyor'' yanıtını verdi. Saldırının ardından, yardım çağrısına rağmen bazı otomobillerin durmadığının hatırlatılması üzerine de Baykam, şunları kaydetti: ''Bunlar basının magazin haberleri. Bizi ilgilendiren, siparişi kim verdi? Umarız ki emniyet ve savcılık araştırması, esas bu cinayet siparişini hangi odakların verdiğini ortaya çıkaracaktır. Katil adayının üzerinden dökülen ve hiç üstüne oturmayan sahte meczup süsü var. Bu süs altında belli ki gidip teslim olması daha iyi indirim almak için. İşte 'merak etme, deli raporu alırız, iyi halden çıkarsın, sana işte şunu yaparız erken çıkarsın' gibi sözler verilmiş. Konuyu saptırmayalım. Olay yerinde durmayan, insanlıktan nasibini almamış kişiler, bu olayda detayın detayıdır.''