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BAYKAM VE KURTULMUŞ'UN TEDAVİSİ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A)

18 Nisan 2011 18:53

-BAYKAM VE KURTULMUŞ'UN TEDAVİSİ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - Kars'taki "İnsanlık Anıtı" ile ilgili toplantıdan çıkan ressam Bedri Baykam'a bıçaklı saldırıda Piramit Sanat Galerisi Genel Koordinatörü Tuba Kurtulmuş'un da yaralandığı bildirildi.  Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Kars'taki İnsanlık Anıtı'yla ilgili toplantıdan çıkan Bedri Baykam'ı bıçakla yaralayan zanlının Piramit Sanat Galerisi Genel Koordinatörü Tuba Kurtulmuş'u da yaraladığı öğrenildi.   Baykam ve Kurtulmuş'un tedavisinin Acıbadem Maslak Hastanesinde sürdürüldüğü belirtildi.

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