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BAYKAM "AMACI ÖLDÜRMEKTİ" DEDİ İSTANBUL (A.A)

21 Nisan 2011 00:15

-BAYKAM "AMACI ÖLDÜRMEKTİ" DEDİ İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan ressam Bedri Baykam'ın, polise verdiği ifadede, ''saldırganın bıçağı ikinci kez kendisine salladığını ve amacının öldürmek olduğunu'' söylediği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Bedri Baykam ile Piramit Sanat Galerisi Genel Koordinatörü Tuba Kurtulmuş'un bıçakla yaralanmasına ilişkin çalışmasını sürdüren polis, hastanede tedavisi süren Baykam'ın ifadesine başvurdu.  Bedri Baykam'ın, saldırganın bıçağı ikinci kez kendisine salladığını ve amacının öldürmek olduğunu söylediği belirtildi. Baykam'ın, ''Kendimi geri çekerek kurtardım. Asistanım Tuba Kurtulmuş, saldırgana çantasıyla vurdu. Daha sonra da yardım istemek için bağırdım. Saldırganın maşa olarak kullanıldığını düşünüyorum. Bu kişiyi kullanan birileri olduğunu düşünüyorum. Eğer bu kişiyi kullanan kişiler varsa şikayetçiyim'' dediğii öğrenildi.  Gözaltında olan şüpheli Mehmet Ç'nin ise polise verdiği bilgilerde, saldırıyı bir hafta önce planladığını ancak uygun ortam bulamadığı için ertelediğini ifade ettiği kaydedildi.  Mehmet Ç'nin, ''Baykam'a karşı antipatim var. ''Facebook Fun'' sayfasından neler yaptığını takip ediyordum. Bedri Baykam'ın, kendisine ait Piramit Sanat'ın yanındaki 57 Kafe'ye de geldiğini öğrendim. Olaydan bir hafta önce bu kafeye gittim. Baykam'ı burada gördüm ancak uygun bir ortam olmadığı için bir şey yapmadım'' ifadesini kullandığı belirtildi.  Şüpheli Mehmet Ç'nin gittiği internet kafedeki iki bilgisayarın da incelemeye alındığı bildirildi.   

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