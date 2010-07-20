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BAYKAL'IN VAN GEZİSİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA TAMAM VAN (A.A)

20 Temmuz 2010 00:37

-BAYKAL'IN VAN GEZİSİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA TAMAM VAN (A.A) - 19.07.2010 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, 2 Nisan 2010 tarihindeki Van ziyaretinde yaşanan olaylarla ilgili Van Emniyet Müdürlüğünün ihmali bulunduğu iddiasıyla Van Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.  CHP Van il teşkilatı yöneticileri, 2 Nisanda CHP il kongresine katılmak üzere Van'a gelen Deniz Baykal'ın, kongre salonu önünde toplanan grubun taşlı ve yumurtalı saldırısına uğraması konusunda Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Nisanda suç duyurusunda bulundu. Van Emniyet Müdürlüğünün olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla yapılan suç duyurusunun ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Van'a iki mülkiye müfettişi gönderildi. Müfettişler, Van Emniyet Müdürlüğünde bir hafta süren çalışmalarının ardından incelemeyi tamamlayarak rapor hazırladı.  Raporun hazırlanmasının ardından Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.  Geçen hafta Van Adliyesi'ne gelen Emniyet Müdürü Şükrü Rafet Mert'in ifadesinin alınmasıyla tamamlanan iddianamede, Emniyet Müdürü Mert'in, Baykal'ın gelişi sırasında görev alacak polis listeleri ile ilgili ''evrakta sahtecilik'' yaptığı iddiasıyla yargılanması istendi. İddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. 

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