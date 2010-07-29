-BAYKAL'IN VAN GEZİSİNE İLİŞKİN İDDİANAME KABUL EDİLDİ VAN (A.A) - 29.07.2010 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, 2 Nisan 2010 tarihindeki Van ziyaretinde yaşanan olaylarla ilgili Van Emniyet Müdürlüğünün ihmali bulunduğu iddiasıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kabul edildi. 2 Nisanda CHP il kongresine katılmak üzere Van'a gelen Deniz Baykal'ın, kongre salonu önünde toplanan grubun taşlı ve yumurtalı saldırısına uğraması ile ilgili Van Emniyet Müdürlüğünün olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma, 19 Temmuzda tamamlandı. Van 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame, mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Heyet, duruşma tarihini yarın belirleyecek. -İDDİANAMEDEN- Van Emniyet Müdürü Şükrü Rafet Mert'in, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın il kongresine katılması sırasında olaylar çıkması ve bu olaylarla ilgili basında, televizyon ve internet medyasında yeterli önlemleri almadığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilerek, ''önlemlerin alındığını gösteren gerçeğe aykırı bilgiler, beyanlar ihtiva eden 02.04.2010 tarihli ikinci görev emrini, eski tarihli olarak 04.04.2010 tarihinde hazırlattığı ve ilgili birimlere göndererek, evrakta sahtecilik suçunu işlediği anlaşılmıştır'' denildi. Mert'in, TCK'nın 204/1-2,53 maddesi kapsamında yargılanması isteniyor.