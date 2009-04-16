T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baykal’ın şoförünün evinde askeri savcı araması

CHP lideri Baykal'ın makam şoförünün evinde, kablosuz internet bağlantısı üzerinden askeri bilgilere ulaşıldığı iddiası üzerine arama yapıldı

16 Nisan 2009 03:00

CHP lideri Deniz Baykal'ın makam şoförünün evinde , kablosuz internet bağlantısı üzerinden askeri bilgilere ulaşıldığı iddiası üzerine arama yapıldı.

 Ankara'nın Keçiören ilçesinde oturan Deniz Baykal'ın makam şöförü Mehmet Çakırgöl'ün evinde arama yapıldı.

Dün öğlen saatlerinde Jandarma ekiplerinin yaptığı aramaya gerekçe olarak, Çakırgöl'ün evinde kullandığı kablosuz internet bağlantısı üzerinden askeri bilgilere ulaşılmaya çalışılması gösterildi.

Aramanın yapıldığı saatlerde CHP Genel Merkezi’nde bulunan ve durumu telefonla eşinden öğrenen Çakırgöl, eve dönerek aramalara eşlik etti.

Yapılan incelemelerde Çakırgöl'ün bilgisayarının temiz çıktığı ancak, kullandığı kablosuz internet bağlantısının, dışarıdan şifresinin kırılarak askeri bilgilere ulaşılmaya çalışıldığı anlaşıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24