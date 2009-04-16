Baykal’ın şoförünün evinde askeri savcı araması

CHP lideri Deniz Baykal'ın makam şoförünün evinde , kablosuz internet bağlantısı üzerinden askeri bilgilere ulaşıldığı iddiası üzerine arama yapıldı.



Ankara'nın Keçiören ilçesinde oturan Deniz Baykal'ın makam şöförü Mehmet Çakırgöl'ün evinde arama yapıldı.



Dün öğlen saatlerinde Jandarma ekiplerinin yaptığı aramaya gerekçe olarak, Çakırgöl'ün evinde kullandığı kablosuz internet bağlantısı üzerinden askeri bilgilere ulaşılmaya çalışılması gösterildi.



Aramanın yapıldığı saatlerde CHP Genel Merkezi’nde bulunan ve durumu telefonla eşinden öğrenen Çakırgöl, eve dönerek aramalara eşlik etti.



Yapılan incelemelerde Çakırgöl'ün bilgisayarının temiz çıktığı ancak, kullandığı kablosuz internet bağlantısının, dışarıdan şifresinin kırılarak askeri bilgilere ulaşılmaya çalışıldığı anlaşıldı.