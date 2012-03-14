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Baykal'ın Meclis'teki çalışma odasının tavanı çöktü

TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis'inin toplantısı nedeniyle yurt dışında bulunan Baykal'ın Meclis'deki çalışma odasının tavan kaplaması çalışma masasının üzerine çöktü.

14 Mart 2012 13:45

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, büyük bir tehlikeden şans eseri kurtuldu. TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis'inin toplantısı nedeniyle yurt dışında bulunan Baykal'ın Meclis'deki çalışma odasının tavan kaplaması çalışma masasının üzerine çöktü.

 

‘Şantiye yeri gibi’

 

TBMM Halkla ilişkiler B blok alt zemin 5 No’lu Banko’daki körüklü çalışma odasının şantiyeyi andıran halini  erken  saatte gelen temizlik görevlileri ve görevliler tarafından farkedildi. Yöneticiler  haberdar edildi. İşletme Yapım Müdürlüğü’nün ustaları Baykal’ın odasında tamire başladı.

 ‘Ankara’da deprem mi oldu’

Tavan’ın neden çöktüğü konusunda fikir yürüten çok. Ankara’da  gece yarısı deprem nedeniyle  sarsıntı  tavanın çökmesine neden oldu. 

 Oda, ancak  bir iki gün içerisinde kullanılacak duruma gelecek.

 

 

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