Baykal'ın Meclis'teki çalışma odasının tavanı çöktü

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, büyük bir tehlikeden şans eseri kurtuldu. TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis'inin toplantısı nedeniyle yurt dışında bulunan Baykal'ın Meclis'deki çalışma odasının tavan kaplaması çalışma masasının üzerine çöktü.

‘Şantiye yeri gibi’

TBMM Halkla ilişkiler B blok alt zemin 5 No’lu Banko’daki körüklü çalışma odasının şantiyeyi andıran halini erken saatte gelen temizlik görevlileri ve görevliler tarafından farkedildi. Yöneticiler haberdar edildi. İşletme Yapım Müdürlüğü’nün ustaları Baykal’ın odasında tamire başladı.

‘Ankara’da deprem mi oldu’

Tavan’ın neden çöktüğü konusunda fikir yürüten çok. Ankara’da gece yarısı deprem nedeniyle sarsıntı tavanın çökmesine neden oldu.

Oda, ancak bir iki gün içerisinde kullanılacak duruma gelecek.