'Baykal’ın Meclis Başkanlığı'na AKP desteği koalisyon, MHP desteği kriz anlamına gelebilir'

Hürriyet yazarı Taha Akyol, CHP’nin Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı Meclis Başkanı adayı olarak açıklamasını değerlendirdi. Akyol, "Baykal’ın Meclis Başkanlığı'na AKP desteği koalisyon, MHP desteği ise kriz anlamına gelebilir" dedi.

“Baykal’ın seçilebilmesi için iki seçenek var mevcut tabloda“ diyen Akyol, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada “Birinci seçenek MHP’nin Baykal’ı destekleyeceği bir model; ikinci seçenek ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yapılan görüşme doğrultusunda kulislere yansıyan AKP’den bazı milletvekilllerinin vereceği destek” dedi.

“Baykal’ın Meclis Başkanlığı'na AKP desteği olursa bu kesin koalisyonun işaretidir" yorumu yapan Akyol, 7 Haziran sonrası "HDP’nin dışarıdan veya içeriden vereceği destekle kurulacak koalisyon modeline karş olduklarını" açıklayan MHP’nin Baykal’ı desteklemesi durumunda "bunun bir krize yol açabileceğini" ifade etti.