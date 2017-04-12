Baykal’ın Mardin ziyareti, AKP’li Miroğlu’nu kızdırdı: Ne işi var?

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşmesini değerlendirdi. Miroğlu, "Ne işi var Deniz Baykal'ın Mardin'de? Bayram değil, seyran değil. Anlamak mümkün değil. Siz değil miydiniz ki 1990'lı yıllarda Ahmet Türk ve arkadaşlarını partiden ihraç eden?" diye konuştu.

Al Jazeera Turk’un haberine göre, Baykal, 10 Nisan’da Türk’ü ziyaret etmişti. Baykal, ziyaretinde yaptığı açıklamada "Burada bir arkadaşlık, bir dostluk buluşması gerçekleştirdik. Bundan sonra artık şiddeti, terörü dışlayan; herkesin birbirine değer verdiği, saygı duyduğu, herkesin hukukunu önemsediği bir anlayış içinde yeni bir siyasi şekillenmeye ihtiyacımız var. İnşallah ülkemiz bakımından hayırlı bir sonuç 16 Nisan’da ortaya çıkar. İnşallah güzel günler görürüz. Buraya böyle sıkıntılı dönemlerde değil, mutlu, aydınlık günlerde de ziyaretler yaparız” demişti.

"Ne işi var?"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Midyat Temsilciliği tarafından düzenlenen, toplantıda konuşan Miroğlu, “Mardin'de, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın bir konferansı vardı. Şimdi Mardinliler, Doğu, Güneydoğulular, ne işi var Deniz Baykal'ın Mardin'de? Bayram değil, seyran değil, bu enişteler niye Kürtler'i öpmeye devam ediyorlar? Anlamak mümkün değil. Ne alakanız var? Siz değil miydiniz ki 1990'lı yıllarda Ahmet Türk ve arkadaşlarını partiden ihraç eden. Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile birlikte seçimlere girildi ve bölgede yüzde 24- 25 oy alındı. Ama ne oldu arkasından, bir Kürt konferansına katıldılar diye Ahmet Türk ve arkadaşlarını, yani bugün Deniz beyi Kasrı Kanco'da karşılayan bu politikacı arkadaşımız, hem milletvekilliği yapmış, hem belediye başkanlığı yapmış kayyum dönemine kadar. Bugün Kasrı Kanco'da Deniz Baykal'ı karşılıyor. Deniz Baykal'ı ağırlıyor. Peki hangisi haklı? Acaba inkarı bitiren Recep Tayyip Erdoğan mı haklı, acaba inkarı bitiren Recep Erdoğan mı Kürt halkını seviyor, yoksa Ahmet Türk ve arkadaşlarını 25 yıl önce partiden ihraç eden Deniz Baykal mı seviyor? Hangisi seviyor? Yani bu gözlerimizin önünde yaşananlardan biz hiç ders çıkarmayacak mıyız? Yani Kürtler'i bu kadar hafızadan yoksun, 'balık hafızalı' derler ya, balık hafızalı bir halk mı zannediyorlar? Yani Kürt Kemalistler ile Türk Kemalistleri'nin buluştuğu tarihi bir aşamadayız. Bu buluşmaya bir şey demiyoruz, helali hoş olsun, birbirlerine mübarek olsunlar. Ama bizim önümüzü kesmesinler, milletin önünü kesmesinler istiyoruz” dedi.