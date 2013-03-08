Baykal'ın kasedini yayınlayan IP numarası bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın istifasına neden olan gerçek olmayan müstehcen görüntülerin yayınlandığı IP numarasına ulaşıldı. Ankara TMK 10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nce yürütülen soruşturmada iki yıl sonra görüntüleri yayınlayan bilgisayarın IP numarasına erişildiği öğrenildi.

Savcılık, Baykal’a ait olduğu iddia edilen görüntülerin yayınlanmasından sonra IP numarasının belirlenmesi için 2010’da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) yazı göndermişti. Savcılığın talimat yazısına geçen hafta cevap geldi. Buna göre görüntüleri yayınlayan bilgisayarın IP numarası bulundu. Bunun üzerine savcılık, Türk Telekom’a yazı göndererek, tespit edilen IP numarasını kullanan bilgisayarın ivedi bir şekilde belirlenmesi için aynı gün talepte bulundu. Alınan bilgiye göre Türk Telekom’un 10 gün içinde savcıya cevap vermesi gerekiyor.



Savcı, Seyhan ve Özsoy’un ifadesini bekleniyor



Arzu Yıldız'ın Taraf'taki haberine göre, öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan çete operasyonunda gözaltına alınan Mustafa Özsoy ve CHP eski Adana Milletvekili Tacidar Seyhan arasında geçen telefon görüşmeleri de soruşturma savcısı tarafından talep edilmişti. Söz konusu görüşmelerde, Deniz Baykal’ın görüntüleriyle ilgili diyalogların geçtiği ifade ediliyor. Savcı, ikilinin görüşmeleri ile İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından daha önce alanına ifadelerini dava dosyasına dahil edecek. Ancak ifadelerin henüz Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne ulaşmadığı belirtiliyor. İfadelerin gelmesinin ardından savcılık, görüşmelerde suç unsuru tespit ederse, Seyhan ve Özsoy ikinci kez Ankara’da ifade verecek.



Böcek komisyonu MİT’e gidecek



TBMM Yasadışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu, bilgi aldığı kurumlara giderek yerinde inceleme yapacak. Komisyon önümüzdeki hafta, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve telefon operatörlerinin merkezlerine gidecek. Yasal dinlemelerin nasıl yapıldığını yerinde görecek. Komisyon özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyeti konusunda uzmanlardan bilgi alınacak.